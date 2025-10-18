Het kan wél, Jetten van D66 ziet coalitie met JA21 als reële mogelijkheid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 303 keer bekeken • bewaren

Niets blijft de progressieve kiezer bespaard. Sprak eerder Bontenbal - 'met het pistool op de borst' - al een voorkeur uit voor een coalitie met de VVD boven een met GroenLinks-PvDA, nu is het de beurt aan Rob Jetten om de democratische gezinde kiezers te shockeren. Hij ziet een coalitie met JA21 van Joost Eerdmans wel zitten. Weliswaar zijn er wat obstakels op het gebied van bescherming van de rechtsstaat maar verder heeft Jetten geen bezwaar tegen de ultrarechtse partij. Althans, dat maakt De Telegraaf ervan. Het huisblad van de VVD vreest natuurlijk een kabinet met GroenLinks-PvdA want dat zou wel eens maatregelen kunnen nemen waar de rijke bovenlaag geen zin in heeft.

Dus zet de krant nu in op een coalitie van CDA-VVD-D66 en JA21. Dat klinkt als te gek voor woorden maar feit is dat D66 al eerder samen met Eerdmans een coalitie is gestapt. In Rotterdam zitten de liberalen al twee termijnen in een college met Leefbaar Rotterdam, waar Eerdmans als wethouder een tijd deel van uit maakte.

Jetten geeft aan met alle ’positieve krachten’ te willen samenwerken, waar hij behalve PVV en FvD iedereen toe rekent. Dus ook JA21. ,,Wij hebben de afgelopen periode goed met hen samengewerkt, zoals het terugdraaien van de onderwijsbezuiniging of de btw-verhoging”, verklaart Jetten het openhouden van deze mogelijkheid. ,,Op rechtsstaat en democratie zijn de verschillen groot.” Tijdens het debat na Prinsjesdag flirtte Jetten al met Eerdmans. Hij vergeleek de Tweede Kamer met ’een sportkantine’, waarin ’DJ Jopie’, zoals Eerdmans zich tijdens het beoefenen van zijn hobby noemt, wel een plaatje mocht draaien.

De krant kwijlt al bij de gedachte. "Zo’n coalitie, bestaande uit CDA, D66, VVD en JA21, kan momenteel op een dikke 65 zetels in de peilingen rekenen. Er moeten dus nog een kleine 10 zetels gewonnen worden om zo’n meerderheidskabinet tot stand te brengen, maar bij D66 hebben ze er vertrouwen in dat zij nog veel zetels van ’links en rechts’ kunnen wegsnoepen."