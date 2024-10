Het kabinet zet de bestaanszekerheid overboord

Naast migratie was bestaanszekerheid het belangrijkste onderwerp tijdens de verkiezingsstrijd. Nu het kabinet aan de gang is, blijkt dat bestaanszekerheid niet meer van belang is. De werkloosheidsuitkering WW wordt verkort van maximaal 2 jaar naar 1,5 jaar. De verhoging van het minimumloon, de normale verhoging en niet een extra verhoging, wordt voor de AOW (die gekoppeld is aan het minimumloon) grotendeels ongedaan gemaakt. De toeslagen die in het verleden zijn ingezet, om te voorkomen dat de koopkracht van AOW-ers onderuit zou gaan (IOAOW), stoppen per 1-1-2025. Met andere woorden: de koopkracht van AOW’ers gaat achterlopen. Let wel, het gaat hier niet om de rijke ouderen van minister Mona Keijzer. Het treft mensen met alleen een AOW en de mensen die met hun handen de kost hebben verdiend. Die mensen hebben na pensionering een inkomen dat voor de helft uit AOW en de helft uit pensioen bestaat.