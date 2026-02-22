Het kabinet-Yeşilgöz moet vallen Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 375 keer bekeken • Bewaren

Bernd Timmerman Historicus / Socioloog

Dit kabinet gaat verdwijnen, en wel zo snel als kan, want wat we krijgen is geen behoorlijk bestuur. Er is geen visie voor de lange termijn, maar uitsluitend experimentele politiek met monsterlijk snijden in alles wat beschaving heet. Gecombineerd met blindheid voor maatschappelijke problemen waarbij ideologisch waarde(n)loos beleid verpakt is als zogenaamd redelijk en noodzakelijk.

Het kabinet-Yeşilgöz - met stroman Jetten en de glibberige Bontenbal - hult zich in de illusie dat harde keuzes op termijn houdbaar zijn. Daarom is het nodig dat er niet alleen in het parlement maar overal breed verzet komt tegen de asociale plannen van dit kabinet.

Sociale afbraak als rekensom voor defensie

Premier Jetten en zijn clubleden van D66 lijken te geloven dat verhogingen van het eigen risico, ingrepen in WW en WIA, en het doelbewust achterwege laten van maatregelen die de rijksten zwaarder belasten, een blijk is van verstandig en verantwoord bestuur. In werkelijkheid is het een goedkope manier van een opeenstapeling van makkelijke keuzes die de kwetsbaren treffen en de mensen met geld ongemoeid laten.

Het verhogen van het eigen risico voor gewone Nederlanders en het verzwakken van vangnetten voor werkenden, zieken en arbeidsongeschikten is namelijk voor dit rechtse kabinet een eenvoudige rekensom om defensieuitgaven explosief te verhogen. Niet meer en niet minder. Er is geen doordachte visie.

Het negeren van vermogensongelijkheid is een radicaal rechts signaal van politieke onrechtvaardigheid en moreel falen. Samen met de kinderstapjes op de terreinen natuur en klimaat laat het kabinet zien dat er meer waarde wordt gehecht aan tanks, mitrailleurs en stenen dan aan kwetsbaren en de natuur. Aanvallen is het nieuwe 'solidariteitsprincipe'.

Met als leider op Defensie een drs. Cultuur, organisatie en management. Waarbij zij vooral heeft geleerd wat persoonlijke branding en ingrijpen a la Margaret Thatcher is. Zonodig komt er een oorlog over een eiland. Alles voor de 'veiligheid'. Oftewel hysterische politiek.

De bewuste terugkeer van het neoliberalisme

Deze wedergeboorte van neoliberalisme met technocratische en bureaucratische 'oplossingen' is geen toeval. Ook zeker geen bijeffect van onervaren onhandigheid van een zoekend kabinet naar meerderheden. Het is een bewuste ram(p)koers die vertrekt vanuit oude ideologie en zonder grote visie. Verantwoordelijkheid, verstand en fatsoen zijn nog steeds niet teruggekeerd in Den Haag. Het vorige kabinet was onbekwaam, dit kabinet is bekwaam slecht.

Het is doodgewoon weer een kabinet dat kiest voor maximale marktwerking met minimale overheidsbemoeienis, krachtige bezuinigingen, een sterke defensie, minder regels en individuele eigen verantwoordelijkheid wat staat voor minder solidariteit. Hoe radicaal rechts kun je het maken?

Wat dit beleid bijna grotesk maakt, is de manier waarop het wordt gepresenteerd als onvermijdelijk en rationeel. Met een samenleving en politieke partijen die geruisloos collectief zouden instemmen met hogere lasten voor de meerderheid terwijl de privileges van de rijkere minderheid ongemoeid blijven. Is dit werkelijk waar de uitkomst van de nachtelijke pyjama-onderhandelingen?

De pijnlijke gevolgen deert degenen in het kabinet niet. Ze kijken uit het Torentje naar het volk als Marie Antoinette naar de massa die honger leed. Zonder begrip, en niet in staat zich in te leven in de gewone man, vrouw en het dier.

Partijen zonder ruggengraat en idealen

Yeşilgöz faalt opnieuw voor haar politieke examen, Bontenbal blijkt het virus van het CDA te hebben - geen ruggengraat - en Jetten, ach de jongeman heeft zich laten inpakken door een rechtsaf dwalend dansende Dilan die door het dolle heen is omdat ze nog even partijleider mag zijn.

Het CDA laat wederom zien dat deze zogenaamd christelijke partij sociaal beleid beschouwt als een soort valuta die met eigen zegen kan worden ingewisseld, zodat solidariteit en verantwoordelijkheid keuzes zijn en alleen dienstbaar aan de politieke strategie van winnaars.

De rokjes en blazers van de VVD kiezen ondertussen onverbiddelijk weer voor aandelen, bedrijven en het groot kapitaal, terwijl ze het gros van de samenleving laten opdraaien voor hun keuzes. Ze presenteren het als economische moderniteit, maar het is niets meer dan een rechtsdraaiende ideologisch gefundeerde voorkeur voor het belang van de rijken en machtigen boven dat van de gewone burger.

En D66 blijft kroonjuwelen en progressieve standpunten aan de pandjesbazen van de hoogste bieders verkopen. Geen hervormingsdrang, maar bezuinigingen steunen en een militaire parade kiezen boven aandacht voor zwakkeren in de samenleving.

Tijd voor verzet en politieke ommekeer

Geen enkele strategie om de polycrisis aan te pakken. Bestaanszekerheid, geopolitieke spanning, migratiestromen, natuurvernietiging, sociale ongelijkheid, armoede, mensen en dierenleed en alleen maar opereren als een propedeuse student die de financiën op orde wil brengen als in een huishoudboekje.

Dit tweede experiment van straatvechter Yeşilgöz - op schoot de nieuwe lachende schoonzoon van Nederland Jetten - heeft gekozen voor het maken van asociaal en immoreel beleid. Waarbij liberalisme gewoon weer destructief neoliberalisme blijkt te zijn, en de kwetsbaren - mensen, dieren, natuur en klimaat zoals altijd de hoge prijs betalen voor de oude smerige rechtse politieke ideologie van besturen. Dit kabinet voert een vuile oorlog tegen de verzorgingsstaat, mooier kunnen we het niet maken.

De teller loopt, wie trekt wanneer de stekker uit dit kabinet?

Kwetsbaren aller landen, verenigt u! Breng dit kabinet ten val. We hebben niets te verliezen, alleen onze ketenen.

Er is straks te weinig brood en nog minder beleg, misschien dat de bewindslieden denken dat we nog steeds iedere dag cake kunnen eten. We nemen het jullie wel kwalijk, deze puinhoop. Want dit is bewust beleid van VVD, D66 en het CDA.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap is nog steeds de leuze om een politieke revolutie te ontketenen.

Onze straat en de velden vrij

Voorwaarts en niet vergeten

Alle straten, onze straten.

Kom in verzet!