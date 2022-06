Het kabinet-Rutte IV is uitgeregeerd

15 jun. 2022 - 9:57

Goh, wat verkondig ik al een tijdje. De infrastructuur is aan het instorten, deze regering is naast uitgeregeerd, ook niet in staat om de fundamentele problemen op te lossen. De vergrijzing is niet iets wat als een verassing komt, dat was al 60 jaar zichtbaar. Er is echter niets gedaan. Sinds 40 jaar is de economie leidend, en dan vooral de winstgevende economie incluis onuitputtelijke groei, wat in werkelijkheid inflatie en geldontwaarding is. Dat is de afgelopen 2 jaar goed zichtbaar. Er zijn duizenden miljarden in de EU bijgedrukt, waardoor de economie groeide. De prijsstijgingen van nu zijn een compensatie van de geldontwaarding. De euro is simpel minder waard geworden en dus zijn de prijzen gestegen. Dit zal vast door de aanhangers van het systeem worden weersproken met veel tekst en weinig inhoud. De politiek is voornamelijk met zichzelf bezig en de overheid weet niet meer hoe ze alle ballen in de lucht moeten houden. Daarom komen ze met die wilde plannen over Noord Afrikanen uit de banlieue's, dat is net als het werpen van een rood stuk vlees in de arena. De bekende afleidingsmanoeuvre, dan is de MSM en de burger daar weer een paar dagen mee bezig. Er zullen steeds meer van dit soort luchtballonnetjes los gelaten worden. Daar plaats ik de plannen voor de boeren ook onder, er komt niets meer uit dit kabinet. Zet alle ellende van de afgelopen maand op een rijtje, het uitstelgedrag over de prijscompensatie,te veel om op te noemen, waaruit de incompetentie blijkt.