Het kabinet mag morgen vallen

7 mei 2015 - 13:12

Ooit ben ik begonnen als 18 jarige te stemmen op de PvdA. Vraag me niet waarom, waarschijnlijk was dat vooral het Den Uyl sentiment. Hoewel ik uit een geëngageerd gezin kom, stonden in de soms heftige discussies bij ons thuis, de partijprogramma's niet centraal. Misschien zou je best kunnen stellen dat het met vertrouwen te maken had. Vertrouwen dat als "jouw mensen" in de regering zaten, je niet hoefde te vrezen dat jouw wereld onder je voeten werd afgebroken. Vertrouwen ook dat "jouw idealen" bij die mensen in goede handen waren. Dat vertrouwen was in mijn ogen ook verdiend omdat telkens als die idealen in het gedrang waren en extra aandacht behoefden, dan was daar die PvdA; acties voor betere salarissen, acties tegen kernwapens, tegen Franco, maar ook, veel onschuldiger maar o zo belangrijk, aandacht voor huisvesting, onderwijs, sociale voorzieningen en ga zo maar door. Niet alleen in verkiezingstijd maar altijd. Bovendien zag je dan niet alleen de plaatselijke vrijwilliger met een PvdA jasje aan, je zag ook prominente vertegenwoordigers. Kortom, er was betrokkenheid, duidelijkheid en herkenbaarheid. Onder Kok is dat vertrouwen behoorlijk afgekalfd. Niet één van de toenmalige PvdA prominenten liet zich meer zien. Alleen als de verkiezingen eraan kwamen, gingen ze de straat op. Dan hoeft het ook niet meer van mij. Bovendien is de PvdA toen al begonnen met een ongehoorde ruk naar rechts door gretig mee te werken aan die volstrekt nodeloze privatisering van allerlei overheidseigendom en versoepeling van een heleboel regelingen die de financiële wereld nog enigszins in toom hielden. De gevolgen daarvan waren toen nog niet zo zichtbaar omdat het economisch voor de wind ging, maar die nog geen 15 jaar later desastreus bleken voor juist diegenen waar de PvdA zijn electoraat zocht. Onder Bos is dit beleid, hiermee doel ik op het afbreken van vertrouwen, nog eens in een rap tempo doorgezet. Daar waar Wim Kok nog kon rekenen op enige sympathie door zijn jarenlange ervaring binnen de vakbond, kwam Wouter Bos uit het niets. Maar goed, hij babbelde wel lekker en heeft daarmee toch nog wel aardig wat harten weten te veroveren en wat vertrouwen weten te winnen maar de glans was er toch wel een beetje af. Bij de laatste verkiezingen heeft de PvdA het helemaal bont gemaakt. Allereerst door de SP te framen als een partij waarmee niet samen viel te werken en dus nooit een serieuze kandidaat kon zijn voor deelname aan een regering. Hierbij helemaal vergetend dat tot 1945 de PvdA altijd op dezelfde manier is bekeken door de toenmalige populaire partijen. De PvdA hoopte hiermee op de terechte angst voor een rechtse coalitie in te spelen en dat is ook gelukt. Maar door na de verkiezingen de SP buiten de coalitiebesprekingen te houden en met een nauwelijks te verhullen erectie met de VVD in het huwelijksbootje te stappen, heeft de PvdA juist datgene mogelijk gemaakt waar ze vóór de verkiezingen zo voor waarschuwden; het meest rechtse kabinet sinds de tweede wereldoorlog. Die mensen waar de PvdA altijd zei voor op te komen, staan nu in de kou. Niet alleen door de inhoud van de hervormingen, maar ook door de wijze waarop ze worden uitgevoerd, tegen alle adviezen in. Daarnaast werkt de PvdA stelselmatig de democratische controle op het beleid of op misstanden binnen de overheid tegen, b.v. de affaire met Opstelten en in een voortijdig stadium bespreken van TTIP. Voor een partij die zegt op sociaal democratische leest geschoeid te zijn, is dat schandalig. De partij toont daarmee aan op onnavolgbare wijze mee te werken aan achterkamertjespolitiek, die niets met democratische besluitvorming en democratische controle te maken heeft en in de praktijk altijd beter uitpakt voor het crapuul-de-luxe en niet voor jan met de pet. Dus terugkomend op het begin van mijn verhaal, daar waar de voorkeur van een partij hoofdzakelijk gebaseerd is op vertrouwen, heeft de PvdA dat vertrouwen op grove en onherstelbare wijze op alle fronten beschaamd. Achteraf kan best gesteld worden dat met de keuze voor Ploumen als partijvoorzitter in plaats van Pronk, veel sociaal-democraten zich al eens flink achter de oren moeten krabben of ze nog wel bij de juiste partij zaten. En nu gaan er ineens stemmen op om samenwerking te zoeken op links, zelfs een samengaan met Groen Links zou ineens tot de mogelijkheden behoren. Liever niet zeg. Niet met dit clubje van mensen dat denkt dat deel uitmaken van de coalitie het hoogst haalbare is en dat koste wat kost bereikt moet worden. Dan zijn er 2 partijen naar de donder geholpen. Het verstandigste dat de PvdA nu kan doen, is pas op de plaats maken en teruggaan naar de basis. Dat heeft het CDA ook gedaan en dat heeft heel goed gewerkt. Pletter die nep socialisten die nu vooral de 2e kamerfractie bevolken, waarvan eigenlijk alleen Jacobi nog enigszins te vertrouwen is, uit de partij en kom in een later stadium nog maar eens terug. Over een jaar of 20 of zo. Want politiek is vertrouwen en vertrouwen moet je verdienen. Dat doe je niet door er over te praten maar door te doen.

