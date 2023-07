Het jarenlange, onverantwoorde uitstelgedrag van Rutte's kabinetten gaat de samenleving veel geld kosten

1 jul. 2023 - 17:11

Wederom chapeau heer Kerstholt. Daar is geen speld tussen te krijgen. Rutte begon met snijden en vernielen aan de onderkant. Ouderen niet uitgezonderd. Inmiddels begint ook de middenklasse het te voelen. En sowieso de maatschappij in het algemeen door het verjubelen van onze pensioenpotten. Langzaam maar gestaag toewerken naar een neoliberale samenleving zonder enige vorm van zekerheid. Een neoliberale samenleving bovendien, met een gigantische bureaucratie en semi-overheid. Ja zeg maar al het slechte van de US en ook nog eens zonder de lusten. Uniek in zijn soort. Laat mensen zich niet abuis houden, want voor deze geflipflopte gek en zijn oldboys-netwerk is uiteindelijk geen Nederlander veilig: Eerst kwamen hij voor de minima, de kwetsbaren en de ouderen en ik zei niets want ik was geen minima, ik behoor niet tot de kwetsbaren en ik ben nog niet oud. Toen kwamen hij voor de boeren en de middenklasse en ik zei niets want ik was geen boer en ik behoorde niet tot de middenklasse. Toen kwamen hij voor Pieter Omtzicht en ik zei niets want ik had niets met het CDA Toen kwamen hij voor mij en er was niemand meer over die iets kon zeggen.