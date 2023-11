Het is zorglijk dat zoveel fans van BBB, VVD en NSC wel wat zien in Wilders

Tegelijk hoor je – zelfs journalisten beweren het – dat Geert Wilders gematigder is geworden. Hij wil in ruil voor een beetje regeermacht best water in de wijn doen. Ondertussen steekt hij in de zendtijd voor politieke partijen een onversneden racistische tirade af. Hij grossiert als vanouds in moslimhaat. Als het programma van zijn partij wordt uitgevoerd, is het afgelopen met de democratie. Onder liefhebbers van BBB, VVD en NSC gaat echter het praatje dat het wel mee zal vallen. In de praktijk heeft de hyena geen tanden. Het is een redenering die ook opgeld doet over het manifest van Hamas. Dat is voor de vorm. Dat moet je met een korrel zout nemen.