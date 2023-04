Het is vandaag Dag van de Aarde

22 apr. 2023 - 9:13

Een passendere naam zou 'Dag van de Leefomgeving van de Mens' zijn, want daar richt die zich op. De aarde bestaat al 4,57 miljard jaar en blijft waarschijnlijk nog zeker 7,59 miljard jaar bestaan. Voor de aarde heeft wat al die wezentjes uitspoken op het aardoppervlak, zoals het verbranden van fossiele brandstof (zo noemen wij die), geen consequenties. Het door de mens verspreiden van bepaalde stoffen, heeft enkel consequenties voor de mens. Mogelijk sterven wat levensvormen uit, maar da's geen ramp, want het leven is buitengewoon veerkrachtig. Zo'n 99% van alle soorten die ooit op aarde hebben geleefd (meer dan 5 miljard in totaal), is uitgestorven. En wij zijn de enigen die het iets kan schelen dat soorten uitsterven of dat er überhaupt leven is. Nu ik erover nadenk, kunnen we het eigenlijk beter 'Dag van de Mens' noemen.

