19 jun. 2022 - 8:20

Vaderdag is onzin. Siri daarentegen wordt steeds geweldiger. Een eigen poging om via een oude ipod touch een oude espressomachine ‘s ochtends mijn ristretto te laten maken door siri is wel gelukt maar werkt niet feilloos. Ik hoop bij iedere keynote dat apple dat zelf op de markt brengt.