Het is terecht verboden om dieren te verloten, toch doet deze manege dat met een verzwakte pony

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Wat zijn ze hardleers daar bij Hippisch Centrum De Delft. In de bloedhitte organiseerde de manege in Assendelft zondag een open dag met als hoogtepunt, of liever dieptepunt, de verloting van een pony. Eigenaar Ron Van Eerden weet heel goed dat een ponyverloting bij wet verboden is, maar probeert al langer de mazen van de wet op te zoeken en steeds weer op een andere manier een pony als prijs weg te geven.

In 2010 werd een waardebon verloot die kon worden ingewisseld voor een pony. In 2011 heeft de Dienst Regelingen (nu RVO) nog een last onder dwangsom opgelegd aan de manegehouder, waarna de verloting werd afgeblazen. In 2014 werden er lootjes verkocht waar een waarde tussen €0,01 en €10 euro op stond. Degene met het lot van €10 zou de pony winnen.

Dit jaar denkt de manegehouder weg te komen met de stelling dat er geen pony is verloot maar gratis weggegeven, inclusief een zadel en hoofdstel. Echter: beweren dat de pony niet is verloot maakt het nog geen waarheid. In een wekelijkse update op de website van het hippisch centrum schrijft Ron van Eerden zelfs:

“En dan is terug van weggeweest de pony BINGO. Alleen doen we het nu anders. Geloof het of niet maar we gaan een pony gratis weggeven. Natuurlijk via de verloting, zoals iedereen gewend is. (…) Ik denk dat de overheid hier niets aan kan doen, je mag tenslotte alles weggeven.”

Hij heeft het meerdere malen letterlijk over een verloting: “We verloten een pony met GRATIS loten.”

Ook erkent hij dat het niet mag, maar hoopt dat zijn slimmigheidje werkt: “We geven een pony gratis weg en proberen op deze manier de wet te omzeilen.”

De verloting werd paginagroot aangekondigd in het Stadsblad (commercieel), waarmee hij veel mensen naar de manege heeft weten te lokken.

Het houden van een pony vergt enorm veel zorg en verantwoordelijkheid. Het is niet voor niets dat een dier niet als prijs mag worden weggegeven. Het is dan ook absoluut onacceptabel dat deze manegehouder dat weigert te accepteren en stug de wet omzeilt en overtreedt. Een wet die dieren juist zou moeten beschermen.

Een collega van ons Investigations-team was 10 september aanwezig bij de verkapte verloting, tijdens de open dag van Hippisch Centrum De Delft. Aan de zwarte polsbandjes die de bezoekers droegen was meteen te zien dat ze kwamen voor de ponyverloting. Niet alleen volwassenen, ook kinderen. Op een geluidsopname gemaakt door onze collega tijdens de verloting, is te horen dat Ron van Eerden het volgende zegt:

“Denkt u erom, we verloten een zadel en een hoofdstel. Daarna mag u de pony in ontvangst nemen. Dus we verloten geen pony, we verloten een zadel en een hoofdstel. Dit om te voorkomen dat we problemen krijgen met de NVWA.”

De pony is niet aan een willekeurig persoon weggegeven, maar aan degene die het winnende nummer had voor het zadel en hoofdstel. Alleen degene met het winnende nummer kreeg de pony. Dat is in mijn optiek een verloting. Trieste bijkomstigheid is ook dat de pony niet in orde is. Deskundigen hebben aan mij bevestigd dat het dier fysiek ongemak ervaart: “Dat zie je aan de manier waarop hij beweegt.”

De politie was overigens aanwezig tijdens de verloting en is een onderzoek gestart naar de (on)rechtmatigheid ervan. Ook de NVWA zou een bezoek hebben gebracht aan de manege.

Ik kan maar niet begrijpen wat Ron van Eerden bezielt om op deze manier de aandacht naar zich toe te trekken. Het is bloedheet, er zijn zo veel dieren in nood, maar hij kiest ervoor dat de capaciteit van politie en NVWA naar hem uitgaat, niet naar dieren die geholpen moeten worden. Koste wat kost een ponyverloting verhullen als iets anders geeft voor mij aan dat je er geen goede bedoelingen mee hebt. Dan belazer je de boel, inclusief de deelnemers aan de illegale ponyverloting.

