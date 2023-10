Het is te laat om ijsmassa van westelijk Antarctica te redden, zeespiegel gaat wereldwijd harder stijgen dan verwacht

24 okt. 2023 - 11:15

Ook hier staat het weer dat we nog veel te weinig weten. Blijft het bij 11cm dan valt het mee, maar een hele meter is best veel. Er zijn gelukkig (of toch helaas?) nog factoren waar we geen invloed op hebben. Komt er een grote vulkaanuitbarsting zoals de Pinatubo in 1991 die een aslaag legde over de atmosfeer die een tijdelijke verlaging van de temperatuur tot gevolg had? De zonnevlekken spelen wellicht een positieve of juist negatieve rol. Geen idee. Als het klopt dat de Zuidpool hard smelt dan is dat een veel groter probleem dan de Noordpool. Noord gaat het om ijs op water en zorgt bijna niet voor een stijging. Zuid is ijs op land. Iedere druppel daar is meteen extra water in zee.

