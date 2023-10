Het is te hopen dat Brazilië zijn pogingen om vrede te stichten niet opgeeft Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 114 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Lula Oficial. De Braziliaanse president Lula in een videocall met de Israëlische president Herzog.

De Nederlandse media hebben weinig aandacht besteed aan een poging van de Braziliaanse president Lula om minimaal tot een gevechtspauze te komen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Een resolutie over dat onderwerp kreeg in de Veiligheidsraad van de VN twaalf stemmen vóór maar stuitte af op een veto van de Verenigde Staten. De regering van Israël heeft Washington daar officieel voor bedankt.

Wat wilden de Brazilianen? Het is een hele hijs, en uiteraard heel bureaucratisch geformuleerd, maar het is de moeite waard

Hun resolutie luidde als volgt:

¨De Veiligheidsraad, geleid door de doelstellingen en beginselen van het Handvest der Verenigde Naties en met in herinnering de resoluties 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), e 1850 (2008) e 2334 (2016), nog eens bevestigend dat elke terroristische daad misdadig en niet te rechtvaardigen is los van de motieven in naam waarvan ze worden bedreven, tot uitdrukking brengende diepe bezorgheid over de escalatie van geweld en de verslechtering van de algemene situatie in de regio, in het bijzonder de daaruit voortvloeiende ernstige gevolgen voor burgerslachtoffers, benadrukkende dat burgers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, Oost Jeruzalem incluis beschermd dienen te worden in overeenstemming met het internationaal humanitair recht, tot uitdrukking brengende diepe bezorgdheid over de humanitaire situatie in Gaza en de ernstige gevolgen voor de burgerbevolking, die voor een groot deel uit kinderen bestaat, onderstrepend de noodzaak van complete toegang van hulp, snel, veilig en zonder hinderpalen,

herhalende haar (nl. van de Veiligheidsraad of de VN HvdH) haar visie van een regio, waar twee democratische staten, Israël en Palestina naast elkaar in vrede leven binnen veilige en erkende grenzen, zich herinnerende, dat een duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict alleen bereikt kan worden met vreedzame middelen op basis van haar (weer de Veiligheidsraad HvdH) blijvende resoluties.

1. veroordeelt scherp elk geweld en vijandelijkheden tegen burgers en alle terroristische daden

2. verwerpt zonder mitsen en maren en veroordeelt de qqoeste terroristische aanvallen van Hamas, die voorvielen in Israël vanaf 7 oktober 2023 en het nemen van burgergijzelaars

3. eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle burgergijzelaars, en vragen om hun veiligheid, welzijn en menselijke behandeling in overeenstemming met het internationaal recht.

4. dringt er bij alle partijen op aan hun verplichtingen in het kader van het internationaal recht, integraal na te komen inclusief het internationaal recht van de mensenrechten, en het internationaal humanitair recht, inclusief die met betrekking tot het uitvoeren van vijandelijkheden, inclusief de bescherming van burgers en burgerlijke infrastructuur, evenals werkenden en humanitaire activiteiten en het toestaan en faciliteren van de humanitaire toegang tot leveranties en essentiële dienstverlening aan wie die van node hebben.

5. dringt en krachtig en zonder ophouden op aan dat voldoende en zonder hinder essentiële goederen en diensten geleverd worden aan burgers, inclusief water, elektriciteit, brandstof, voedsel en medische voorraden in overeenstemming met het internationaal humanitair recht teneinde te garanderen dat burgers niet beroofd worden van het noodzakelijke om te overleven.

6. Dringt aan op de onmiddellijke herroeping van het bevel aan burgers en personeel van de Verenigde Naties alle gebied ten noorden van de Wadi Gaza te ontruimen en zich neer te zetten in het zuiden van Gaza

7. Vraag om humanitaire pauzes voor een totale veilige, snelle en ongehinderde humanitaire toegang voor hulporganisaties van de Verenigde Naties en hun uitvoerende organen, het Internationaal Comitë van het Rode Kruis en andere onpartijdige hulporganisaties, en roept op tot het instellen van veiligheidscorridors en andere initiatieven om burgers hulp te bieden.

8. Benadrukt het belang van een humanitair informatiesysteem om installaties van de Verenigde Naties en andere plaatsen van hulpverlening te beschermen en om de beweging van hulpkonvooien te garanderen.

9. Vraagt in overeenstemming met het internationaal universitair recht om respect en bescherming van alle medisch personeel, van alle hulpverleners die uitsluitend bezig zijn in het kader van medische hulp, hun apparatuur en vervoermiddelen, evenals ziekenhuizen en andere medische installaties.

10.. Benadrukt hoe belangrijk het is een uitbreiding tot de regio te voorkomen en vraagt aan alle partijen de grootste terughoudendheid te betrachten en aan iedereen met invloed hierop dat zij naar dit doel toewerken.

10. Besluit zich blijvend met deze zaak bezig te houden. ¨https://www.poder360.com.br/internacional/leia-resolucao-proposta-pelo-brasil-no-conselho-de-seguranca-da-onu/https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY

De volgende landen schaarden zich onverkort achter de resolutie van Brazilië: Malta, Frankrijk, Japan, Ghana, Gabon, Zweden, Mozambique, Ecuador, China, Albanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Rusland en het Verenigd Koninkrijk onthielden zich van stemming.

Maar de Verenigde Staten hielden met hun veto alles tegen. Linda Thomas Greenfeld, ambassadeur van de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad, verklaarde dat Lula´s resolutie het recht op zelfverdediging van Israël onvoldoende benadrukte. Sergio Denese, ambassadeur van Brazilië in de Veiligheidsraad reageerde diep teleurgesteld: "Helaas, driewerf helaas, is de Veiligheidsraad er weer niet in geslaagd een resolutie aan te nemen. Stilte en dadeloosheid overheersen, in niemands belang op de lange termijn voor niemands genoegen".

Hij sloeg de spijker op de kop. De resolutie van Brazilië kreeg niet voor niets het grootste deel van de wereldgemeenschap mee, inclusief een trouwe bondgenoot van Israël als Frankrijk. Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken slaagde erin alle pijnpunten in het huidige conflict in de resolutie onder te brengen terwijl toch de – verkeerde – indruk wordt gewekt, dat men de kool en de geit spaart. De suggestie voor gevechtspauzes zou het begin kunnen zijn van een wapenstilstand en – op de lange duur natuurlijk – een regeling die de veiligheid van alle bewoners in het geteisterde land garandeert.

Maar het mocht niet zo zijn omdat het denken van Lula een brug te ver bleek in de ogen van Netanyahu, die vervolgens de Verenigde Staten meekreeg. De kans is aanzienlijk dat hij zich daarmee ernstig in de vingers heeft gesneden.Het i te hopen dat president Lula zijn pogingen om vrede te stichten in het Midden-Oosten niet opgeeft. Brazilië heeft meer kennis en banden in deze ongelukkige regio dan je op het eerste gezicht zou denken. Het land kent een bloeiende Joodse gemeenschap. Ook wonen er veel nakomelingen van immigranten uit Arabische landen – met name Libanon – van wie er velen het heel goed gedaan hebben. Je vindt ze bijvoorbeeld in het hele spectrum van politiek en zakenleven.

Ondertussen kunnen we niet veel meer doen dan hopen dat de geest van de zangeres Yael Deckelbaum ooit vaardig wordt over Israël en de Palestijnen tegelijk.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.