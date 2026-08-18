Het is nu definitiever dan ooit: Trump papt het liefst aan met dictatoren Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • Bewaren

De EU moet zo snel mogelijk tot een nauwe strategische samenwerking komen met Zuid Korea, Japan, Taiwan en de Asean-landen.

Zopas presenteerde Donald Trump een nare verassing aan alle mensen van goede wil. Hij schroeft de deelname aan de jaarlijkse Amerikaans-Zuid-Koreaanse legeroefeningen substantieel terug. En de reden is dat anders in Pyongyang de gangster dictator Kim Jong-un onaangenaam zou worden getroffen. Op Truth Social schrijft de president:

Opnieuw spuwt Donald Trump een democratische regering in het gezicht om tegelijk zoete broodjes te bakken bij de leider van een misdadig regime dat behalve door brute onderdrukking van de eigen bevolking ook nog eens excelleert in wereldwijde internetfraude en chantage.

Onlangs werd bekend dat de Noord-Koreaanse wapenindustrie op volle toeren draait voor Rusland, dat door Oekraïnse drone-aanvallen steeds meer in het nauw wordt gebracht. Kim Jong-un stuurt bovendien vijftigduizend soldaten naar het front om de Russische strijdkrachten bij te staan.

Wie het nog niet wilde geloven, moet nu toch wel overtuigd zijn: Donald Trump voelt zich vanwege zijn eigen karakter meer verwant aan autocraten dan aan democratisch gekozen vertegenwoordigers van het volk. Hij herkent zichzelf in hen. Kijk ook maar eens naar de lankmoedige houding ten opzichte van het tuig in de regeringsgebouwen te Teheran. Dat maakt hem tot een gevaar.

Zuid-Korea heeft heel diplomatiek gereageerd op het affront van Trump. Toch begrijpt het goed uit welke hoek tegenwoordig de wind waait. Het zoekt toenadering in de regio - bij Japan en Taiwan voornamelijk - om wat defensie en wapensystemen betreft zo onafhankelijk mogelijk te worden. De gezamenlijke militaire oefeningen van Australië en Vietnam, openen wellicht perspectieven voor nog meer samenwerking.

Als ze in Brussel hersens hebben, zorgen ze ervoor dat de Europese Unie zo snel mogelijk in het gat springt dat Trump laat vallen. De Europese en de Zuid-Koreaanse oorlogsindustrie kunnen veel aan elkaar hebben, bijvoorbeeld op de snelle ontwikkeling van ballistische raketten. Zuid-Korea heeft al een serie ontwikkeld, de Hyunmoo, die op grote schaal kan worden geproduceerd. Iets voor Oekraïne?

Het wordt tijd voor een nauwe samenwerking van Europa met Zuid-Korea, Japan, Taiwan en de lidstaten van Asean. De economische belangen zijn voor een belangrijk deel complementair en ze hebben dezelfde vijanden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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