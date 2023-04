Het is eerder gebeurd, de Middellandse Zee vol onwelkome vluchtelingen, en Leon de Winter heeft ons erop gewezen

30 apr. 2023 - 15:14

Exodus én Armageddon heb ik lang geleden, als tiener, gelezen. M’n moeder had ’n doos boeken had gekocht, zij zelf heeft er niet 1 letter van gelezen. Dit waren de boeken en film die mij bewust maakten van en betrokken bij wat gebeurd was in de decennia eraan voorafgaand. Wat je ook vindt van romantisering o.i.d., als het aanspreekt is dat OK als het ’n begin van interesse en empathie is. Een uur later was in Buitenhof mevrouw Rosette Kats die haar verhaal deels vertelde en op ’t laatst de namen van haar vermoorde familieleden noemde; ik moest huilen omdat ik me als boomer m’n leven lang ingeleefd heb in wat gebeurt is. WOII en de holocaust worden verzwegen, verdrongen, soms ontkend?! Elke manier om de aandacht van jongeren hierbij te houden, hen hierop te wijzen, het verhaal levend te houden, geschiedenis te respecteren op grond van waarheidsbevinding is goed om onszelf in de ogen te kunnen blijven zien, verantwoording te blijven nemen. Laten we de ontkenners en verzwijgers uit onze samenleving bannen.