Het is niet aan mij om het concert van Kanye West te verbieden en wel hierom

Ahmed Marcouch Burgemeester van Arnhem Persoon volgen

De vraag om als burgemeester artiest Kanye West te weren, raakt aan de kern van onze democratische rechtsstaat. In Nederland is dat helder in de Grondwet geregeld: een burgemeester verbiedt niet op basis van uitingen of meningen, maar treedt op bij concrete risico’s , gebaseerd op feiten en omstandigheden, voor de openbare orde en veiligheid of bij strafbare uitingen door de officier van justitie.

Wie grenzen wil stellen aan gedrag of uitingen, moet daar eerlijk over zijn: dat is aan de wetgever. Aan de leden van de Tweede Kamer. Zij hebben de verantwoordelijkheid om, binnen de kaders van de Grondwet, wetten te maken die begrenzen waar nodig en noodzakelijk.

Daar hoort ook bij dat zij diezelfde rechtsstaat uitdragen en verdedigen. Niet inspelen op sentiment en verdriet van bijvoorbeeld Joodse Nederlanders, met valse suggesties, al dan niet door moties, voor politiek gewin, maar helder zijn over wat kan, mag en moet.

Vrijheid van meningsuiting en openbare manifestatie, is geen gemakkelijke waarde, wel een essentiële.

Leiderschap betekent: die vrijheid bewaken, juist als het schuurt.Dank Adriaan Wierenga en Jon Schilder voor deze heldere uiteenzetting en Hidde Van Slooten voor het vervullen van de kerntaak van de pers: het zorgvuldig en feitelijk informeren van het publiek.