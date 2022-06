'Het is moreel onaanvaardbaar om octopus te eten' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 699 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse Alexander Payne, onder meer winnaar van twee Oscars, heeft in Griekenland een heftig debat losgemaakt over het eten van octopussen. Veel Grieken beschouwen dat als een delicatesse dan wel traditie maar er gaan steeds meer stemmen op dat het eten van de dieren moreel onaanvaardbaar is omdat ze zo intelligent en gevoelig zijn.

Payne, kind van Griekse migranten, werd door de krant Kathimerini geïnterviewd omdat hij zich recent tot Griek heeft laten naturaliseren. In het interview zegt hij over zijn nieuwe landgenoten. "Er is iets dat ik niet begrijp aan de Grieken. Hoe kunnen ze octopussen eten? Ze smaken geweldig maar ze zijn een van de meest charismatische wezens in de natuur, intelligent en gracieus. Het maakt mij niet uit waar je eet als er maar geen octopus op het menu staat."

De regisseur krijgt bijval van Grieken die zich ook storen aan de barbaarse gewoonte. Octopussen beschikken over een uitzonderlijke intelligentie merken ze op. De slimheid komt voort uit de mini-hersenen die ze in elk van hun acht armen hebben, precies het deel dat op het bord van de veelal onwetende restaurantbezoeker belandt. De dieren hebben, als ze nog in leven een zeer actieve en bijzondere relatie met hun omgeving. Zo nemen ze ter camouflage razendsnel kleuren en patronen aan die hen vrijwel onzichtbaar maken.

Ook in de interactie met elkaar gaan ze veel verder dan menig ander wezen. Zo gooien ze me voorwerpen als ze zich bedreigd voelen. Daarnaast zijn ze in staat de weg te vinden door doolhoven en voedsel in verborgen ruimtes op te sporen. Ze kunnen zelfs schilderen, meldt The Greek Reporter over de dieren die ook massaal door toeristen worden verslonden.

Theodore Georgakopoulos, een Griekse intellectueel en directeur van de invloedrijke denktank diANEOsis, bekende naar aanleiding van de uitspraken van Payne dat hij is gestopt met het eten van de innemende dieren. (Nederlandse tekst hier via Google Translate) Hij wijst er op dat de dieren al heel lang op deze planeet leven, naar schatting zelfs meer dan 500 miljoen jaar en dat ze al verscheidene extincties hebben overleefd. Hij is geen vegetariër zegt hij "maar ik kan geen dieren eten die ik respecteer en bewonder." De octopus hoort dan thuis in het rijtje van apen, honden en katten, dieren waar de meeste mensen ook bezwaar tegen hebben om ze op te eten. Meer debat over de kwestie hier, via Google Translate.

