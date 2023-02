Het is maar goed dat Nederland IS-terroriste Hasna A. terughaalde Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 953 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Judy van der Velden

Nederland blijkt IS-terroriste Hasna A. uit een Syrisch gevangenenkamp te hebben gehaald. Dit zal ongetwijfeld tot veel gemeesmuil leiden over D66-rechters en fopstrafjes. Ze had dáár ter plekke moeten worden berecht, zal de kritiek luiden, vooral uit rechtse hoek. Bovendien hoort ze haar Nederlanderschap verspeeld te hebben. Hasna A. is een dochter van Hengelo (Ov.) en de VVD van die stad heeft dan ook geprobeerd haar terugkeer te voorkomen.

Ik was lang een aanhanger van dit soort gedachten en heb die ook hier op Joop verdedigd. Tot de televisie een interview uitzond met de Minister van Buitenlandse Zaken van de Koerdische vrijheidsstrijders in Syrië die daar net een eigen staat hadden uitgeroepen. Ze hielden nogal wat voormalige IS-strijders uit het Westen gevangen. De bewindsman zei dat ze in hun bevrijde maar verwoeste land wel wat anders te doen hadden en dat de Westerse landen hun onderdanen moesten terugnemen. Ze waren tenslotte hier in Europa geradicaliseerd. "Hij heeft gelijk", dacht ik, "Geen speld tussen te krijgen. Het is onze rotzooi en wij moeten die terugnemen. Je kunt het verwoeste Midden-Oosten ook niet nog eens opzadelen met onze ongeleide projectielen."

Hasna A. vertrok in 2015 met haar vierjarige gehandicapte zoontje naar het verhoopte paradijs van IS. Pas in 2017 plaatste de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders haar op de terrroristenlijst. Hasna A. had ondertussen een huishouden opgezet met een Yezidi-slavin.

Haar zal vast het nodige te laste worden gelegd maar dat van die slavin is extra interessant. Het houden van mensen als slaaf is zoals bekend verboden. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie kent in Titel I Waardigheid artikel 5 – Het verbod van slavernij en dwangarbeid. Dit is kort en krachtig:

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.

2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

3. Mensenhandel is verboden.

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht bevat onder titel XVIII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid ook het nodige. Artikel 273f stelt op mensenhandel een straf van twaalf jaar. Schuldig aan dit misdrijf is volgens lid 4:

degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

In het geval van de Yezidi-slavin was zeker ook sprake van uitbuiting. Waarschijnlijk was ze minderjarig. Op uitbuiting van een minderjarige staat geen twaalf maar vijftien jaar. Artikel 273e, lid 2 luidt:

Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.

Daarnaast is er artikel 274:

Hij die voor eigen of vreemde rekening slavenhandel drijft of opzettelijk daaraan middellijk of onmiddellijk deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Ook is er artikel 282 b:

Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 282, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. Dat laatste luidt als volgt:

De in dit artikel bepaalde straffen zijn ook van toepassing op hem die opzettelijk tot de wederrechtelijke vrijheidsberoving een plaats verschaft.

Op dat laatste zal Hassna ongetwijfeld reageren met de opmerking, dat de slavin gewoon als hulp in de huishouding fungeerde. Aan de andere kant kun je proberen te stellen dat het tot slaaf maken van die Yezidi´s bedoeld was als het zaaien van terreur en dat de beklaagde eraan meewerkte door er een te kopen. Long shot misschien. Dat wel.

Een beroep op het gegeven dat in de Islamitische Staat slavernij volkomen legaal was, slaagt niet omdat geen enkel ander land dit kalifaat erkende. Nee, het is maar goed dat Nederland Hassna A. terughaalde. Hier zal zij zich serieus moeten verantwoorden voor haar daden. De kans dat dat in het Midden-Oosten ooit zou gebeuren is klein.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.