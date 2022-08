Het is helder welk eindspel de internationale olie-elite beoogt

Een megafort voor de superrijken, gefinancierd over de rug van minder vermogenden in energiearmoede. Met vernietigende oorlogen in Jemen met 85.000 verhongerde kinderen om pijpleidingen zeker te stellen. Met bloedvergieten in Oekraïne, waar Saoedi-Arabië recordhoeveelheden brandstoffen afneemt van Poetins Gazprom.

Zou Bin Salman echt denken dat de wereld hem met zo'n loopgraf uit de hel, 'The Horror Line', ineens gaat zien als duurzame verlosser? En niet iedereen dit ziet voor wat het is: een spiegel van iemand die verliefd is op zichzelf? Of slaagt hij er echt in om de wereld zand in de ogen te strooien? Gaan we er in mee?