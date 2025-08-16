'Het is heel raar om op iemand te stemmen omdat hij aardig is'

Wat krijgen kiezers eigenlijk terug voor hun massale vertrek bij Yesilgöz? Dat vraagt Janneke de Bijl zich af in De Nieuws BV. “Laatst hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik stem op Bontebal, want die lijkt me zo aardig!’ Maar stemmen op iemand omdat hij aardig is, is alsof je zegt: ‘Griekspoor kan zo goed tennissen, daar zou ik wel een cd van willen.’”
