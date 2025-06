‘Het is heel makkelijk om de SGP af te zeiken vanwege hun vrouwenstandpunt maar ook heel belangrijk’

“Het is natuurlijk wel heel makkelijk om de SGP af te zeiken vanwege hun vrouwenstandpunt maar het is ook heel belangrijk om dit te blijven doen”, aldus Druktemaker Janneke de Bijl bij De Nieuws BV. Dat vrouwenstandpunt krijgt weer veel aandacht, omdat SGP’er Lilian Janse de partijbeginselen wilde aanpassen. Daar staken de mannen van de SGP een stokje voor. “Wat denkt Janse wel niet? Dat er mensen zijn die én een vagina hebben én kunnen besturen? Hoe ziet ze dat voor zich, dat zij gewoon naar die vergaderingen toe gaan met vagina en al? En daar hun mening geven terwijl die vagina ondertussen gewoon in hun onderbroek zit? Het moet niet gekker worden!”