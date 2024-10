Het is heel dom juist op 7 oktober tegen Israël te demonstreren

Laten we even recapituleren hoe het allemaal begon. Met paragliders landden bewapende Hamasstrijders middenin in een grote rave waar zij een bloedbad aanrichtten en gijzelaars namen. Over land namen hun kameraden Israëlische grensdorpen in waar zij zich op grote schaal schuldig maakten aan moord en verkrachting, meestal in combinatie. Ook zij namen gijzelaars. Een kleine honderd van hen worden nog steeds in de tunnels van Hamas gevangen gehouden.