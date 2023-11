Het is goed dat er nu voor de liberale normen en waarden van de Nederlanders wordt gedemonstreerd

25 nov. 2023 - 13:36

Henri, ik kan me niet herinneren dat ik me zo verdoofd voelde na een verkiezingsuitslag. Het was meer dan teleurstelling, het was het verlies van vertrouwen in mensen, en in wat voor wereld we eigenlijk leven. Dat zo iets mogelijk was. Bijna 100 jaar na die andere grote vergissing. Nu, hersteld, zie ik andere dingen. Het gaat hem niet lukken én dat zou best wel eens de bedoeling kunnen zijn geweest. Hij wil dat het mislukt om daar anderen de schuld van te geven. Deze hele charade van formeren is net zo illusionair als zijn mildere toon tijdens de laatste week van de verkiezingen. Zijn werkelijke plan is ontreddering creëren, nihilisme, de politiek en de democratie tegen zichzelf te laten keren. Het systeem als het ware binnenstebuiten te keren. Net als Trump deed. Dat is zijn opdracht. Gelukkig mislukt dit plan, daar gaan we vanuit. Het verstand en daarmee de rechtstaat zal overwinnen. Dat moet de boodschap worden aan al die misleidde mensen. Wilders moet ontmaskerd worden.