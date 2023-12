‘Het is gezond als de juf zich een keer ziek meldt’

De zoon van Druktemaker Massih Hutak mag vandaag een dag thuisblijven. Zijn juf is ziek. “Ergens stelde het bericht van de juf ons ook gerust”, vertelt hij in De Nieuws BV. “Het feit dat zij zich ziekgemeld heeft, klonk voor ons ook gezond, omdat zij zich nooit afmeldt, altijd aanwezig is, altijd vrolijk, fris en vol enthousiasme alle ouders en kinderen elke ochtend met een brede lach ontvangt.” Leraren hebben een van de mooiste beroepen ter wereld, vindt Hutak. “En tegelijkertijd de meest ondergewaardeerde, overbelaste en onderbetaalde.”