Het is genoeg geweest: met Wilders valt niet serieus te regeren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1133 keer bekeken • bewaren

Aan alle kanten loopt de maatschappij vast maar hij dwingt de hele politiek tijd te verdoen aan loos gepraat over de asielproblematiek.

Het wachten is tot klokslag zes uur. Dan begint het grote overleg tussen de leiders van de coalitiepartijen, dat Wilders heeft afgedwongen. De media zeggen dat een val van het kabinet niet is uitgesloten. Onderwerp: het asielbeleid.

Deze maandagochtend werd bekend dat het bouwen van windmolens op zee in gevaar komt als minister Sophie Hermans niet veel meer subsidie beschikbaar stelt. Anders kan het namelijk niet uit, zo schrijven de betrokken bedrijven in een “brandbrief”. Dat is de zoveelste klap voor de mislukkende energietransitie. De staat omkranste de berichtgeving in het radionieuws hierover met alarmerende spotjes, dat we zuinig moeten zijn met energie als we allemaal van het werk komen omdat anders het net het niet meer aankan. De Nationale Hypotheekbank waarschuwde dat een op de vijf huizenbezitters nog maar net de hypotheeklasten kan betalen en omvalt bij één enkele tegenslag. De gemiddelde huizenprijs kruipt langzaam in de richting van vijf ton euro. Ondanks de verschrikkelijke woningnood worden er minder woningen gebouwd dan gepland, mede door ondoordachte plannetjes die het gevolg zijn van het kwartetten der coalitieleiders om hun baantjes en hun kabinet te redden. Dan is er de langzaam kapseizende zorg. De meeste mensen herinneren het zich nog wel: “Onze oudjes liggen in hun eigen pis maar de asielzoekers krijgen alles”. Op X kwam Marc Speelman met de volgende verhelderende tweet:

De coalitieleiders hebben waarachtig wat anders te doen dan te zeiklijsteren over het asielbeleid alleen omdat een politieke opportunist zich er mee kan profileren. Dit beleid is door een volstrekt onbekwame door Wilders in het kabinet gezette boze buurvrouw volledig klem gezet. Ondertussen zien we hoe zich allerlei rampenscenario’s ontwikkelen die de burgers van Nederland op allerlei gebied in de problemen brengen.

Dat wordt alleen maar erger zo lang die politieke oplichter in een regeringscoalitie zit. Alle democratische partijen zouden vandaag het volgende aanbod moeten doen: wij zijn bereid de komende maanden een rompkabinet Schoof 2 in het zadel te houden waar de PVV-ministers uitgekieperd zijn en die van BBB ook als ze moeilijkheden maken. NSC en VVD kunnen dan de opengevallen plaatsen uit eigen gelederen aanvullen, misschien met wat partijloze technocraten erbij. Dit rompkabinet kan dan door regeren. Ondertussen wordt er onderhandeld over een regering op brede basis met uitsluiting van extreemrechts. Wie weet biedt dat de kans tot de vorming van een echt extraparlementair kabinet. Nou ik toch aan het dromen ben: Nederland krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier: Louise Fresco. Dat is pas een onafhankelijke denker met pit.

En Wilders: die verdwijnt met zijn verongelijkte, obsessieve aanhang in het politiek isolement. Voor hem is het opnieuw 2012. Hij is als koning Belsjassar uit de bijbel wiens feest de profeet Daniël bedierf met de volgende woorden: “Dit is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld”.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

