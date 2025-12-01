‘Het is een schande dat Mona Keijzer niet direct ontslagen is’

Druktemaker Joost Oomen vindt het een schade dat Mona Keijzer nog niet is ontslagen, vertelt hij bij De Nieuws BV. “Het is niet zozeer een probleem dat Mona Keijzer kritiek heeft op de inhoud van het NOS Journaal – de NOS kan wel tegen een stootje van een Volendamse flapuit – het probleem is veel meer dat Mona Keijzer met haar uitspraken de eenheid van kabinetsbeleid schendt. En dat zou ook niet zozeer het probleem zijn als het bij een toevallige keer was gebleven, maar dat past in het patroon.”