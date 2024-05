'Het is een nepvolk' Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 908 keer bekeken • bewaren

cc-foto: lupovich/iStockphoto

Het is een gotspe dat zulke flagrante leugens in onze Tweede Kamer worden uitgesproken en nog erger dat ze niet direct worden tegengesproken.

Het kookte van woede in me toen mijn Palestijns-Nederlandse vriendin laatst met een wrange glimlach en een sarcastische toon opmerkte dat ze "niet echt bestaat." Haar bittere opmerking verwees naar de stuitende uitspraak van PVV-Kamerlid De Roon, die in de Tweede Kamer beweerde dat Palestijnen een "nepvolk" zijn. Een bewering zo vol van minachting dat het mij misselijk maakte.

Tijdens een debat had De Roon het gore lef om te verkondigen: "Palestijnen? Een nepvolk dat nooit bestaan heeft, bestaat, noch zal bestaan. Slechts Arabieren die dachten een land te kunnen claimen." De walgelijke arrogantie van deze uitspraak is nauwelijks te bevatten. Het is een regelrechte aanval op de waardigheid van miljoenen mensen die al generaties lang in Palestina wonen en de laatste 70 jaar worden bedreigd in hun bestaan. Stephan van Baarle van DENK reageerde met de juiste verontwaardiging: "Uw woorden grenzen aan genocidale opruiing." Maar in plaats van steun kreeg hij een afwijzend knikje van de 'neutrale' voorzitter Martin Bosma, die de kwaadaardige onzin van De Roon leek te bevestigen.

Wat is er gebeurd met ons vermogen om de waarheid onder ogen te zien? Palestijnen hebben al eeuwenlang in Palestina gewoond. Dit is niet alleen een historische realiteit, maar een feit dat wordt erkend door velen, inclusief de Israëlische premier Golda Meir. Zij vertelde dat zij Palestijnse is en een Palestijns paspoort heeft gehad. Ook vertelde zij dat "Palestina het gebied was tussen de Middellandse Zee en de Iraakse grens." Zie hier het interview met Golda Meir.

Het verdraaien van de geschiedenis en het ontkennen van een volk is niet alleen een schandelijke daad, maar ook een dieperliggende oorzaak van voortdurende conflicten. De wreedheden die de zionisten in de vorige eeuw hebben begaan, culminerend in de Nakba, hebben diepe wonden geslagen. Voeg daar de gaande genocide van dit moment op de Palestijnen aan toe. Door deze gebeurtenissen en het bestaan van de Palestijnen te ontkennen, brengen we alleen maar meer leed en verdeeldheid. Het is een gotspe dat zulke flagrante leugens in onze Tweede Kamer worden uitgesproken en nog erger dat ze niet direct worden tegengesproken.

Waar ik ook droevig van werd, is dat ik deze week las dat dat Nederland flink profiteert van deze wreedheden. De Israëlische wapenindustrie floreert doordat ze hun wapens 'combat proven' kunnen noemen, getest op Palestijnen. Ja, u leest het goed: Israëlische wapens worden wereldwijd – ook in Nederland – verkocht en geprezen omdat ze hun effectiviteit hebben bewezen op Palestijnse lichamen. Deze wapens, ontwikkeld en getest in een context van onderdrukking en geweld, worden vervolgens geëxporteerd om westerse belangen te verdedigen. En wij, Nederland, kopen deze wapens gretig.

Israëlische wapenbedrijven zijn populair omdat ze hun waar aanprijzen als ‘combat proven’ of ‘battle tested’. In het boek "The Palestine Laboratory" beschrijft journalist Antony Loewenstein in detail hoe het militair-industriële complex van Israël de bezette Palestijnse gebieden en Gaza gebruikt als een testgebied voor wapens en surveillancetechnologie. Israëlische bedrijven en instanties, waaronder het Israëlische ministerie van Defensie, benadrukken dat hun wapens al meer dan vijftig jaar daadwerkelijk zijn getest in gevechtssituaties. Met elke aanval op Gaza schieten de aandelen van Israëlische wapenfabrikanten omhoog. Na elke aanval is er een piek te zien in de wereldvraag naar deze 'geteste' wapens.

Israël heeft de bezette Palestijnse gebieden veranderd in een laboratorium voor nieuwe wapens en technologieën, en de wereld kijkt geïnteresseerd toe. Het is walgelijk dat Nederlandse universiteiten en academische instellingen hieraan bijdragen door samen te werken met de Israëlische wapenindustrie en kennisinstituten. We kopen niet alleen wapens, maar leveren ook onderdelen en technologieën die direct bijdragen aan de onderdrukking van de Palestijnen. Onze hoogste militaire commandanten bezoeken Israël om indruk te maken op en te profiteren van hun nieuwste technologieën, ontwikkeld ten koste van Palestijns leven en vrijheid.

En alsof het bovengenoemde nog niet genoeg is las ik deze week ook dat Israël bijna tien jaar lang medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bedreigt, intimideert en bespioneert. Uit een onderzoek van The Guardian en de Israëlische media +972 en Local Call blijkt dat Israël spionnen en hackers inzette om uitspraken en onderzoeken van het ICC over Israëlische oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden te beïnvloeden. De voormalig aanklager van het ICC, Fatou Bensouda, werd tussen 2019 en 2021 onder druk gezet door Yossi Cohen, voormalig Mossad-chef en een trouwe bondgenoot van premier Benjamin Netanyahu. Dit omvatte dreigementen en intimidatie, zoals foto's van Bensouda's echtgenoot en dreigingen die duidelijk maakten dat de Israëlische veiligheidsdienst wist waar ze woonde. De Nederlandse autoriteiten moesten zelfs extra bewaking regelen bij de woning van de aanklager. Dit laat zien hoe ver Israël bereid is te gaan om elke vorm van juridische verantwoording te vermijden, wat de urgentie benadrukt om op te staan tegen deze onrechtvaardigheden.

Het is schokkend dat Nederland, een land dat zich graag voorstaat op zijn mensenrechtenbeleid, actief profiteert van deze wreedheden. We kopen wapens die zijn getest op Palestijnen en leveren onderdelen voor gevechtsvliegtuigen die worden ingezet tijdens aanvallen op Gaza, Libanon en Syrië. Onze universiteiten werken samen met Israëlische kennisinstituten, waarbij zij bijdragen aan de ontwikkeling van technologieën die worden gebruikt om Palestijnen te onderdrukken.

Het sarcasme van mijn vriendin is geboren uit pure wanhoop en het gevoel niet gezien te worden. "Free Palestine" is niet zomaar een leus. Het is een dringende oproep tot erkenning van een volk dat ondanks alles bestaat en zal blijven bestaan. Het is de hoogste tijd dat we deze waarheid erkennen en ons uitspreken tegen de leugens en het onrecht dat hen wordt aangedaan. We mogen dit niet langer toestaan. De Palestijnen bestaan, en ze verdienen onze steun en erkenning. En wij, Nederland, moeten stoppen met het mede mogelijk maken van hun onderdrukking en ontmenselijking.

Laten we ook niet vergeten hoe in nazi-Duitsland Joden werden gebruikt als proefkonijnen in laboratoria voor onmenselijke experimenten. Het is een diepe schande dat we nu soortgelijke praktijken zien, waarbij Palestijnen worden gebruikt om Israëlische wapens en technologieën te testen. Deze parallellen moeten ons wakker schudden. We mogen niet toestaan dat de geschiedenis zich herhaalt door onze stilzwijgende medeplichtigheid.