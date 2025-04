Het is belangrijker dan ooit om antikapitalist te zijn Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Dees de Jong Student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

In het afgelopen decennium heeft de bezittende klasse onomstotelijk bewezen dat zij bereid is onvoorstelbaar mensenleed te veroorzaken, als daar de minste financiële winst tegenover staat. Het Trump-kabinet in de Verenigde Staten voert een klassenoorlog voor Amerikaans kapitaal. Ze ontmantelen de sociale zekerheid, dwingen kinderen de werkvloer op en verscheuren de milieuregels. Al deze maatregelen zullen miljoenen levens verwoesten. De publieke proefversie van deze maatregelen in Argentinië heeft al geleid tot een ongelooflijke stijging van de armoede, het instorten van het gezondheidssysteem en een aanval op de wetenschap. Dit nog los van de gevolgen die het afschaffen van milieuregels zal hebben op de miljarden mensen die zullen lijden onder de consequenties van de opwarming van de aarde. Allemaal zodat grote aandeelhouders nog een extra centje kunnen verdienen aan nieuwe belastingvoordelen en een vergrotende uitstoot.

Terwijl deze klassenoorlog het openlijkst wordt gevoerd in de VS en Argentinië, vindt hetzelfde overal ter wereld plaats. In Frankrijk heeft Macron de pensioenleeftijd verhoogd en miljarden bezuinigd op de sociale zekerheid om zijn belastingverlagingen voor de rijken en bedrijven te financieren. In Duitsland heeft de aanstaande kanselier Merz het tot prioriteit gemaakt om op de sociale zekerheid te bezuinigen en de belastingen voor de rijken te verlagen. Ook in Nederland geeft het kabinet massale belastingkortingen aan de bezittende klasse. Onze overheid geeft zelfs tientallen miljarden korting aan bedrijven om meer uit te stoten. Dat terwijl er diep op ons onderwijs en onze verzorgingsstaat wordt bezuinigd. Deze trend vindt overal plaats. De bezittende klasse en hun politici zullen elke cent uit de werkende klasse persen, en als dat betekent dat miljarden levens verwoest worden, dan is dat niet hun probleem.

Zo gaat dit altijd al. De feodale adel maakte hun boeren praktisch tot slaven, en de roofbaronnen van de 19e eeuw lieten hun arbeiders hele dagen zwoegen voor een onleefbaar loon. Ondanks het feit dat deze elites bijna alle macht hadden, en ondanks het feit dat zij alleen maar te verliezen hadden bij het bestaan ervan, slaagden we erin om liberale democratieën en een verzorgingsstaat te stichten. Hoe hebben we deze concessies van de bezittende klasse afgedwongen?

Ondanks hun bezit van de productiemiddelen, is de bezittende klasse nog steeds afhankelijk van de arbeid van de werkende klassen om hun luxueuze levensstijl in stand te houden. Of, simpeler gezegd: hoewel de elites al het land of alle fabrieken bezaten, was het de werkende klasse die het land bewerkte om brood te maken en in de fabrieken stond om meubels te produceren. Als de werkende klasse niet werkt, heeft de bezittende klasse niets. Het volk heeft daardoor de macht, en daardoor zijn de elites verplicht de werkende klasse tevreden te houden. In de 19e en vroege 20e eeuw zorgde deze dynamiek ervoor dat het stemrecht werd afgedwongen, waardoor liberale democratieën ontstonden. En na de Tweede Wereldoorlog zorgde het voor de oprichting van de verzorgingsstaat.

Als de bezittende klasse haar afhankelijkheid van de werkende klasse weet te verliezen, dan zouden deze concessies vervallen. Als mensen op de werkvloer vervangen zouden worden, zal de bezittende klasse, die geen enkele waarde hecht aan de miljoenen levens die zij vernietigen voor het kleinste beetje rijkdom, de werkende klasse op straat zetten, zonder inkomen, om te verhongeren. Onze liberale democratieën zullen ontrafelen en we zullen machteloos zijn om die te verdedigen. Want zonder de afhankelijkheid van de elites van het volk, zal het volk niet meer de macht hebben. Het is daarom zo zorgwekkend dat de vervanging van mensen op de werkvloer steeds haalbaarder wordt en dat de bezittende klasse hier steeds meer voor pusht. Afgelopen december hing San Francisco vol met posters die AI-werknemers promoten, met de campagneslogan “Stop hiring humans”. In meerdere Amerikaanse steden worden taxichauffeurs al vervangen door robotaxi's. In China heeft het elektronicabedrijf Xiaomi hun nieuwe “donkere fabrieken” onthuld. Fabrieken die volledig in het donker opereren omdat er geen menselijke input meer nodig is om goederen te produceren.

Hoewel deze technologieën nog niet klaar zijn om de meerderheid van de arbeiders te vervangen, zijn de toenemende aanwezigheid ervan, en de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt, geen goed teken voor de positie van de werkende klasse op de toekomstige arbeidsmarkt.