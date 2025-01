'Het is alsof we door Elon Musk pas inzien wat echt fout is'

Volt vertrekt van X. Dat maakte partijleider Laurens Dassen onlangs bekend. Het is daarmee de eerste Nederlandse politieke partij die het sociale medium vaarwel zegt. Frappant genoeg zit de partij nog wel op TikTok, merkt Marcel van Roosmalen op in De Nieuws BV. 'Vinden zij Elon Musk erger dan China,' vraagt hij zich af. Ook plaatst Van Roosmalen vraagtekens bij hoe groot het gemis van Volt op X nou werkelijk is. 'Ik denk dat de populariteit van Trump en Amerika in Groenland net zo groot is als die van Volt op de sociale media'.