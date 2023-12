‘Het idee dat vluchtelingen hier voldoende eten is ondraaglijk voor een groot gedeelte van ons volk’

“Het idee dat asielzoekers en vluchtelingen hier lekker slapen, voldoende eten en dat ze de mogelijkheid hebben om zich te ontspannen zijn voor een groot gedeelte van ons volk ondraaglijk”, weet Druktemaker Marcel van Roosmalen. “De boosheid dat zij daar aan meebetalen werkt als een katalysator op de al smeulende haat. De woorden ‘cruiseschip’ of ‘hotelkamer’ zijn voor velen een reden om op straat of online te gaan schreeuwen. ‘Wij kunnen nooit uit eten, wij kunnen niet op vakantie, wij hebben geen geld voor fitness en zij krijgen alles.’ U heeft het slecht en dan moeten zij het nog slechter hebben. Dat het frame niet klopt, doet er niet toe.”

“Onze gastvrijheid dient afschrikwekkend te zijn. Het moet hier vreselijk zijn. Alles opdat de terugkerende vreemdelingen zullen vertellen hoe slecht ze hier werden ontvangen. Het beeld dat moet blijven hangen, is: op het gras geslapen, opgesloten in te kleine hutten in cruiseschepen of in hotelkamers, uitgejouwd door de locals die vooral bezig waren om te controleren of de levensomstandigheden niet te luxe zijn.”