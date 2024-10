'Het hoogst zit een fascist die u en mij gedoogt'

In 2010, toen Geert Wilders met zijn disfunctionele extreemrechtse eenmanspartij het eerste kabinet-Rutte gedoogde, schreef Ramsey Nasr daar een gedicht over. Nu 14 jaar later bevindt Nederland zich in een vergelijkbare bevreemdende positie, zij het dat het extreemrechtse gevaar zich inmiddels comfortabel in het centrum van de macht heeft gepositioneerd. Tijdens de 41ste Nacht van de Poëzie haalde Nasr het gedicht daarom nog eens tevoorschijn omdat het wellicht actueler is dan ooit.