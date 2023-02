'Het hek van Hoekstra is alleen bedoeld om mensen met een andere huidskleur uit de EU te weren' Politiek • Vandaag • leestijd 2 minuten • 669 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de ontwikkelingen in Den Haag, zoals de vernietiging door de Raad van State van het kabinetsbesluit om gezinshereniging tegen te gaan. Politiek duider Kee legt uit dat staatssecretaris Eric van den Burg deze tegenvaller wel aan zag komen. "Het was ingecalculeerd maar hij hield er aan vast om tijd te rekken." Van Jole wijst er op dat het niet gaat om de stroom van asielzoekers tegen te gaan. "Het gaat om mensen die door de overheid na onderzoek officieel erkend zijn als vluchteling. Ze hebben het volste recht hier te zijn. In de media wordt steeds gesproken van familiehereniging maar het gaat om gezinshereniging. De partner, kinderen en eventueel ouders die soms nog in gevaarlijk gebied verblijven. De VVD wil tegenhouden dat die mensen hun gezin in veiligheid kunnen brengen. Het is gewoon vluchtelingen pesten."

Het gaat ook over het hek dat CDA-leider Wopke Hoekstra rond Europa te plaatsen. Van Jole vindt dat Hoekstra maar eens duidelijk moet maken dat het hem te doen is om mensen met een andere huidskleur te weren. "Ik neem aan dat hij geen hek wil optrekken tussen Oekraïne en Polen." Kee werpt tegen dat Oekraïne in de regio ligt waarop Van Jole opmerkt dat Libië en Syrië ook tegen de grenzen van de EU aan liggen.

Daarna gaat het over de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Kee had met afgrijzen gekeken naar het optreden van Jesse Klaver en Attje Kuiken bij Khalid & Sophie. "Ze hadden ruimschoots de tijd dat voor te bereiden en nog steeds hadden ze geen verhaal en geen antwoord op de meest simpele vragen." Van Jole zegt dat het voor de fusie juist goed is. "Dit duo wordt vervangen door een nieuwe leider en dan is iedereen blij. Als een van de twee nu zou schitteren ging die hele fusie niet door."