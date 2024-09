Het grote probleem van overbevolking en waarom we juist minder kinderen moeten krijgen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Om maar direct met de deur in huis te vallen: ik ben gesteriliseerd. Al ruim tien jaar geleden omdat er te veel mensen op deze planeet wonen. Er bestaat namelijk een globaal probleem van overbevolking en dit probleem is de afgelopen eeuw met name ontstaan in de westerse wereld, waaronder in Nederland.

Door steeds betere medische voorzieningen en door de aanleg van rioolsystemen, circa 150 jaar geleden, waardoor bacteriën minder op de loer lagen, gingen kinderen steeds minder vaak al op hele jonge leeftijd dood en steeg onze gemiddelde levensverwachting van amper 40 naar ruim 80 jaar.

Logischerwijs leidde deze ontwikkelingen in eerste instantie tot een enorme stijging van de bevolking.

Daarvoor, tot zo'n 200 jaar geleden was de wereldpopulatie lang redelijk stabiel, zo rond de 1 miljard mensen. Maar daarna steeg de hoeveelheid mensen op deze planeet exponentieel tot ruim 8 miljard mensen vandaag (and counting - de prognose is dat we de 11 miljard zullen overstijgen).

Wat onder andere veranderde in de afgelopen twee eeuwen, waardoor de wereldpopulatie zo groeide, is dat we er niet meer vanuit gaan dat de meeste kinderen vroeg sterven (en we er dus voor de zekerheid maar beter zoveel mogelijk maakten). Maar ook door de entree van betrouwbare anticonceptiemiddelen, door een meer onafhankelijke positie van vrouwen en goede educatie zijn de geboortecijfers inmiddels gedaald. En dat is maar goed ook. Want nogmaals: we zijn met teveel.

Overbevolking gaat er namelijk, zo is mijn overtuiging, voor zorgen dat we op termijn niet meer in staat zijn om alle mensen op deze aarde te voeden. Mede veroorzaakt door fosfaattekorten en klimaatverandering.

De consequenties daarvan zullen desastreus zijn en om de kinderen die daar mee te maken krijgen zoveel mogelijk leed te besparen besloot ik er geen mensen bij te maken. Ik maakte hier een film over en die kunt u gratis bekijken. Hij heet SAVE OUR CHILDREN en de titel is niet cynisch bedoeld.

Oproepen, al dan niet indirect, om meer kinderen te baren, met welk argument dan ook, zijn altijd een slecht (en vaak ook nog een racistisch) idee. Het klopt weliswaar dat in sommige, met name Afrikaanse, landen op dit moment veel meer kinderen worden geboren dan hier. Maar de groei daar is exact de ontwikkeling die wij in Europa de afgelopen eeuw al hebben doorgemaakt. Het antwoord daarop is daarom niet 'witte vrouwen moeten meer baren', maar een eerlijke verdeling van kansen.

We weten immers: beter onderwijs, gelijke rechten man en vrouw, toegang tot anticonceptie, goede gezondheid en een schone omgeving laten geboortecijfers dalen en levensverwachting stijgen.