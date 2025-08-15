Het grenzeloze opportunisme van NSC'ers: Van Vroonhoven wil nu toch weer de Kamer in Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 640 keer bekeken • bewaren

Fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven wil toch maar wel weer de Tweede Kamer voor haar partij NSC. In een interview met Het Parool zegt zegt ze dat ze eigenlijk niet meer op de kieslijst wilde, maar dat de overstap van collega Agnes Joseph naar BBB daar verandering in bracht.

"Een zetel afpakken van je coalitiegenoot, dat doe je toch niet", zegt Van Vroonhoven tegen Het Parool. Daardoor kwam volgens eigen zeggen haar strijdlust terug en besloot ze toch nog een keer te willen proberen om NSC in de Tweede Kamer te krijgen. "Om te laten zien waarom we dit zijn begonnen. Het werk is nog niet af. We willen een andere overheid die dienstbaar is aan de burger. We willen meer bestaanszekerheid voor mensen."

In het interview zegt Van Vroonhoven dat ze de "Haagse gifpit" zat was. "Iedereen, ook de mensen in het land, zag hoe ongelukkig ik ervan werd." Toch zegt ze nu nog een keer te willen proberen om iets aan de politieke cultuur te veranderen. Van Vroonhoven nam het stokje over van Pieter Omtzigt als fractievoorzitter. In eerste instantie als interim toen Omtzigt ziek thuis kwam te zitten vervolgens definitief toen de NSC-oprichter besloot niet terug te keren.

Eerder vandaag werd bekend dat ook Diederik Boomsma de partij verlaat en zich aansluit bij de extreemrechtse partij JA21. Daarmee is voor Van Vroonhoven, die vermoedelijk eerder kansloos was geweest voor een nieuwe zetel, toch weer zicht op een nieuwe ronde op het pluche. Van de 19 zetels die NSC nu bezet, zijn er volgens de peilingen na de komende verkiezingen nog maar nul tot twee over.