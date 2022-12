Het genot van overleven

2 dec. 2022 - 13:58

Afgelopen twee jaar heb ik voor het eerst in Nederland een gevoel van onveiligheid. Waar ik voorheen het geprivilegieerde gevoel had dat de vele problemen in de samenleving op te lossen zouden zijn en dat de meeste mensen deugen, ben ik de afgelopen twee jaar geschrokken hoeveel figuren in Nederland medici en deskundigen negeren en uit onverschilligheid, domheid of asocialiteit talloze medeburgers willen opofferen. En nu zijn er allerlei figuren die het wel best vinden dat een agressieve dictator op twee uur vliegen naar het oosten een veroveringsoorlog voert en moordt, en deze dictator willen laten begaan en geen hand willen uitsteken, als ze hem al niet toejuichen. Ik ben ook geschokken van het normaliseren van zulke gedachten, alles moet maar gezegd kunnen worden en evenveel ruimte krijgen in de media. Op de achtergrond heb ik een knagend gevoel dat het niet goed komt met het klimaat, dat we te laat zijn. In de ogen van de schrijver ben ik vast heel volwassen, maar ik was dan liever adolescent gebleven.