Satirisch verslaggever Diederik Smit voelde op het Binnenhof de Haagse pit bull Pieter Omtzigt aan de tand over waarom het verkiezingsprogramma van NSC nog steeds geheim is. Dat was niet aan dovemansoren gericht. De dossierverslinder uit Twente voelde nattigheid en dook zoals gebruikelijk meteen in het schandaal om het onderste uit de kan boven water te krijgen.