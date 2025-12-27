Het geheim van een fijne Kerstmis Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 122 keer bekeken Bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Kerst is voor mij net als andere feestdagen altijd een lastig iets, qua prikkels maar ook omdat ik 't vooral erg overdreven vind. Staan we nog stil bij de echte kerstgedachte vraag ik me verwonderd af of is het vooral een vreetfestijn geworden?

In plaats van mezelf stoïcijns vol te proppen bij familie vierde ik op 1e kerstdag in m'n eigen huisje samen met de katten en feelgood kerstfilms uit de jaren 80. The NeverEnding Story, The Goonies en Casper geven je altijd dat gevoel waar je eigenlijk naar zoekt; nostalgie over die goede oude tijd. Dromen over de jaren 80 toen de wereld nog een stuk simpeler leek zonder internet waarin alle problemen van de wereld keihard binnenkomen.

Geen Trump of Poetin die al dan niet met hun snode plannen de wereld willen veroveren alhoewel er in die tijd natuurlijk genoeg andere problemen waren. De wereld heeft altijd vol gezeten met klootzakken en egoïsten die vooral aan zichzelf denken.

En dat is precies de kern en het probleem waar de mensheid al eeuwenlang mee worstelen terwijl het eigenlijk zo simpel kan zijn. Liefde voor mens en dier is het enige wat echt belangrijk is in dit leven. Spullen neem je niet mee als je doodgaat, fijne herinneringen en een goed gevoel bij de mensen die belangrijk voor je zijn is wat echt telt.

Zo ging ik op Tweede Kerstdag bij m'n lieve ouders op visite die ook alweer een dagje ouder worden. We maakten een mooie wandeling door de Nedereindse plas in Nieuwegein. Dit had een prachtig recreatiegebied kunnen zijn mits een aantal droeftoeters niet hadden besloten om verontreinigd afval in het water te dumpen. Helaas is het hierdoor voorgoed verboden om in te zwemmen, behalve voor de vogels. Het is desondanks nog steeds een mooi gebied om te wandelen en je rust te vinden.

Het leven kan zo simpel en moeilijk zijn als je het zelf maakt, afgezien van de moeilijkheden en problemen die je te overwinnen hebt als je een beperking hebt zoals ik. Ik heb geleerd om het leven te omarmen met alles wat ik wel kan en wat me een fijn gevoel geeft, dit is wat het leven en feestdagen voor mij dragelijker maakt.