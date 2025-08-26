Het gaat maar door, in de zomerse hitte creperen de varkens Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

En weer een bloedhete dag. Twee weken geleden was het nog veel warmer. Zo warm zelfs dat het hitteprotocol werd ingezet. Overal waarschuwingen in de media van experts, want die hitte kan echt wat met een mens doen. Over de dieren hoorde je weinig. Maar door een klokkenluider zijn tijdens de hittegolf bij een bekend slachthuis weer vreselijke beelden vastgelegd, van creperende varkens met ernstige hittestress.

Met alle mooie beloften van politiek en handhavende instanties zou je denken dat situaties waarover we al jaren publiceren nu toch echt verleden tijd zijn. Maar helaas, niets is minder waar. Bij een bekend slachthuis observeerde een klokkenluider wat er met de dieren gebeurde:

“Een truck volgeladen met varkens kwam aan om 10.35 donderdag 14 augustus het industrieterrein oprijden. Dat is ook industrieterrein waar het slachthuis zit [naam bekend bij redactie]. Ik zag de chauffeur stoppen en de aanhanger afkoppelen. Hij reed toen met voorste gedeelte richting het slachthuis. In dat voorste gedeelte zag ik alleen voorin een varken zitten, de rest lag misschien, maar dat weet ik niet. De aanhanger bleef dus staan op openbare weg. Ik ging er vanuit dat er geen varkens inzaten, maar helaas dus wel.”

“In sommige gedeeltes zaten best veel zeugen en in sommige minder. Sommige varkens hijgden en anderen waren onrustig, maar er was ook een aantal die lagen en kon ik wel zien dat ze snel ademde, ze lagen omdat ze niets anders meer konden (ze waren uitgeput). Ik heb dat een tijdje aangezien en had verwacht dat de chauffeur snel weer terug zou komen.”

“Toen hij rond half 12 nog niet terug was heb ik 144 gebeld en die hebben me doorverbonden met de lokale politie. Die is nooit gekomen, althans ik heb ze niet gezien.”

“Om 12.13 uur komt het voorste gedeelte er weer aanrijden, vol met varkens (ook allemaal hittestress) en de chauffeur koppelt het achterste gedeelte weer aan en rijdt richting slachthuis. Op dat moment kwam er nog een truck aan en die ging ook stilstaan. Ook hier hadden de dieren afschuwelijke hittestress (zichtbaar op de beelden). Die heeft ook lang gewacht. Ik ben daarna weggegaan maar om 13.45 reed ik er nog een keer langs en zag ik de truck, die ik ‘s morgens om 10.35 aan had zien komen en waarvan de aanhanger uren stil had gestaan, pas lossen. Ik schrok daar echt van.”

Resumerend. Bij het feit dat je überhaupt tijdens een hittegolf geen dieren zou moeten vervoeren, lijkt hier ook sprake van een hele slechte planning. Dit is absoluut onacceptabel. Dit slachthuis, waarvan we vooralsnog de naam niet noemen om deze klokkenluider te beschermen, doet naar de buitenwereld alsof ze met ventilatoren en sproeiers hittestress onder controle hebben. Maar dat hebben ze niet. Het zijn alleen maar mooie woorden.

De vee- en vleesindustrie is een totaal doorgedraaid systeem. De enige oplossing is het drastisch inkrimpen van de vee-industrie. Het ís een industrie waar dieren dingen zijn en als product behandeld worden. Het lijden van de dieren interesseert de mensen in de sector niet. Ons wel.

Het blijft mij echt verbazen: hoe kan je slapen als je hier medeverantwoordelijk voor bent? Wij gaan in ieder geval een klacht indienen bij het slachthuis (voor wat het waard is) en melding maken bij de NVWA. En tot die tijd kan ik alleen maar denken hoe blij ik ben ik ben dat we richting de herfst gaan. Maar daarmee maak ik mijzelf natuurlijk ook alleen maar wat wijs. Want zolang de vee-industrie niet inkrimpt en we onze mentaliteit niet veranderen, zijn en blijven de dieren vogelvrij.

Deze bijdrage verscheen ook op Animals Today