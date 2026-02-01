Het gaat geweldig goed met de economie maar op jou wordt bezuinigd Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 510 keer bekeken Bewaren

Marnix Princen Bezorgde burger Persoon volgen

De economische logica die gevoerd werd sinds de Eurocrisis is dat wanneer het slecht gaat met de economie er bezuinigd moet worden en wanneer het daarna weer beter gaat er weer geld uitgegeven kan worden. In tijden van recessie moet de burger samenkomen om de lasten te dragen zodat men daarna samen weer van de goede tijden kan genieten. Dit was het sociaal contract dat overheid en bevolking met elkaar aangingen om die crisis op te lossen. Met het nieuwe coalitieakkoord is dit definitief verbroken.

In de woorden van beoogd premier Rob Jetten gaat het ‘goed met de Nederlandse economie.’ Dit zou dus het moment moeten zijn dat de hardwerkende Nederlander weer ‘rust in de portemonnee' krijgt, of misschien zelfs meer overhoudt. Het tegendeel blijkt waar.

Bijna elk levensgebied wordt volgens de komende plannen duurder. De zorg wordt duurder doordat het eigen risico verhoogd wordt en welke zorg je kunt ontvangen wordt gelimiteerd. Wie dacht dat de woonsituatie zou verbeteren komt ook van een koude kermis thuis. Huren gaat duurder worden om ‘het investeringsklimaat te verbeteren’. Boodschappen worden duurder door de suikertaks. Daarbij zal het inkomen ook beperkt worden middels de zogenaamde 'veiligheidsbijdrage' die voor burgers een verhoging van de inkomstenbelasting lijkt te zijn.

Heb je eigenlijk nu al meer geld dan je kunt uitgeven? Dan hoef je je gelukkig geen zorgen te maken. De villasubsidie (hypotheekrenteaftrek) blijft onaangetast. Als huurder betaal je zowel je huur als je belastingen om de villa van jouw huiseigenaar te financieren. In de financiële sector wordt ook vast gewerkt aan de volgende crisis die als aanleiding voor bezuinigingen ingezet kan worden. De eerste prioriteit van deze coalitie was het terugbrengen van de bonuscultuur, die een grote oorzaak van de bankencrisis vormde. Ook wordt er geïnvesteerd in een nieuwe ‘AI-fabriek’; als het een beetje meezit komt die er nog nét voordat de AI-bubbel barst, zodat het de netcongestie nog even kan verergeren.

Maken deze plannen je boos en wil je de straat op om je ongenoegen te uiten? Daar heeft de coalitie ook geen zin; het demonstratierecht wordt ingeperkt. In een fatsoenlijk land zijn demonstraties blijkbaar storend.

De meeste Nederlanders gaan er de komende tijd dus hard op achteruit als deze plannen doorgezet worden. Van de ‘sterke economie’ mogen alleen bankiers, pandjesbazen en andere VVD-donateurs meegenieten. De gevolgen van bezuinigingen zijn voor de hardwerkende Nederlander, zowel in goede als in slechte tijden. De belofte van het gezamenlijk delen van de lasten én baten is hiermee dus definitief gebroken. Beste Nederlander, of het nu slecht of goed gaat met de economie, op u wordt er bezuinigd.

Deze ‘optimistische’ coalitie ‘durft te kiezen’ voor de ‘sterkere Nederlanders’. De pijn bij de kwetsbaren leggen? Het kan wél!