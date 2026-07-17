Het FIFA WK kan nog veel spectaculairder, tijd voor World Football Entertainment Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 76 keer bekeken • Bewaren

Vincent Esposto Hobbyschrijver met een passie voor voetbal, politiek en humor Persoon volgen

Als kind hield ik van World Wrestling Entertainment (WWE). John Cena, The Undertaker, Eddie Guerrero, Rey Mysterio.. wat een reeks jeugdiconen! Ik had WWE-poppen, WWE-videogames en probeerde thuis alle moves uit ondanks de duidelijke waarschuwing “don’t try this at home”.

Ik keek hier vaak naar met mijn tante in Italië, en genoot van de gevechten en vooral van haar reacties. Met zwaaiende armen en een schuddend hoofd riep ze “O mammamia mijn god, wat doe ie nu? Neeeeee, neeneenee hij is niet normaal. Kijk! Zijn ogen! Neeneenee” en zo verder. Ik vraag me af wie minder door had dat het allemaal nep was, zij of ik.

WWE is een soort Amerikaans theater-worstelen. Het werd gekenmerkt door uitgebreide rivaliteiten van publiekslievelingen tegen gehate schurken die alles uit de kast trokken om te winnen. Scheidsrechters werden uitgeschakeld, ijzeren stoelen als wapen gebruikt, schaars geklede diva’s als afleiding ingezet.

De aanstaande WK finale wordt de meest showbizz WK-finale ooit. Met een halfuur halftime show, extreem dure ticketprijzen, en een vermoedelijk eindeloze reeks celebrities op de tribunes. Ten ere daarvan heb ik een WWE script voor de WK-finale geschreven. Een script waar de grote orchestrator Infantino natte dromen van krijgt.

10 minuten voor aanvang: De teams lopen om de beurt op het veld met hun geremixte volkslieden. Ze springen alle kanten op en hitsen het publiek op.

65e minuut. De scheidsrechter fluit voor een overtreding op het Spaanse wonderkind Yamal. Argentijn Lautaro Martinez protesteert bij de scheids, en leidt hem zo af. Messi pakt het moment en trapt tegen Yamals enkel. De scheids ziet niks, Yamal wordt geblesseerd van het veld gehaald, en zijn vervanger Nico Williams mist de penalty.

80e minuut. Messi dribbelt langs vijf hopeloze Spanjaarden en scoort!

85e minuut. Messi duikt in het strafschopgebied en de scheidsrechter fluit een penalty voor Argentinië, tot grote frustratie van het publiek. Messi staat op het punt de penalty te nemen, wanneer plotseling het Spaanse volkslied wordt afgespeeld! Uit het niets verschijnt een gemaskerde man met keepershandschoenen. Hij rent het veld op en daagt Messi uit. Vervolgens doet hij zijn masker af… Het is Yamal! De ploeggenoten van de twee rivalen springen in de weg om een knokpartij te voorkomen. Yamal staat in het doel… en Messi mist!

87e minuut. Yamal dribbelt langs vijf hopeloze Argentijnen en scoort! Het publiek gaat uit zijn dak.

90e minuut. De scheids fluit nog een penalty voor Spanje! Yamal pakt de bal, vurige vastberadenheid in zijn ogen. Plotseling vallen alle lampen in het stadion uit. Het Amerikaanse volkslied wordt afgespeeld. De lichten gaan weer aan en Donald Trump staat naast de scheids met een microfoon. “You’ve done a terrible job refereeing… you’re fired!”. De scheids loopt met gebogen hoofd het veld af.

Een nieuwe scheids wordt het veld opgeroepen... maar het is Gianni Infantino! Hij geeft meteen een rode kaart aan Yamal, tot luid gejoel van het publiek. Terwijl de Spanjaarden protesteren pakt Lautaro Martinez de bal van de penaltystip en schiet de bal naar voren voor de counterattack van Messi, Messi Messiiiiii. 2-1 voor Argentinië. Infantino fluit direct het einde. De Spanjaarden verlaten woest het veld. Trump geeft Messi de WK-beker.

Dat is pas showbizz! Daar kunnen ze bij de FIFA nog wel wat van leren. Ik denk overigens dat alleen wij in Nederland Messi als de schurk zouden zien, maar dat is een ander verhaal.

Ik zou nu nog kunnen reflecteren over waar de grens ligt tussen sport en show; over hoe belangrijk het is dat het competitie-element écht voelt voor entertainmentwaarde; over hoe geld het niveau van een sport omhoog tilt én het aanlokkelijker maakt om de ziel van een sport te offeren op het altaar van het kapitalisme.

Maar eerst eens even mijn Scorito voorspellingen invullen, 2-1 voor Argentinië dus. Ik gun jullie in elk geval allemaal een Italiaanse tante om deze WK-finale mee te kijken.