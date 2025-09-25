Het fascisme laait weer op, bereid je voor

Het werd door velen voor onmogelijk gehouden maar het fascisme steekt op veel plekken de kop weer op. Ook in Nederland. Het sluipt naderbij tot het niet meer te verjagen valt. Waakzaamheid, is daarom het devies van anti-fascisten. Daar is het weer hoog tijd voor.
Een handig hulpmiddel om waakzaam te blijven is onze grats wekelijkse nieuwsbrief Joop NL. Zorgvuldig met de hand gemaakt, afgestemd op wat er nu nodig is om te alert te blijven. Met hard nieuws en scherpe opinies.
Zie hier de intro van deze week.
Help ons, help jezelf. Schrijf je nu in. Iedere donderdag in je mailbox.
Meer over:actueel, joop nl, nieuwsbrief
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.