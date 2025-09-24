Het fascisme is terug en dit is hoe je het herkent

Het fascisme is terug, daarvoor waarschuwen meer dan vierhonderd wetenschappers in een brandbrief. Niet alleen in de Verenigde Staten, waar Donald Trump overduidelijk bouwt aan een fascistisch regime, maar ook in Europa waart het spook van het fascisme weer volop rond. Dat is niet over een nacht ijs gegaan, geleidelijk hebben zogenaamd gematigde of centristische stemmen de deur voor extreemrechts steeds verder opengezet. Denk in Nederland bijvoorbeeld aan de VVD, een partij die zelf zo ver naar rechts is opgeschoven dat ze siegheilende en hitlergroet-brengende extremisten niet eens meer willen noemen wat het zijn: nazi's.

Dat het zo geleidelijk is gegaan, is deels de verklaring dat nog altijd zo veel mensen niet lijken te willen zien welke kant het op gaat. En dat is precies is de bedoeling. "Fascisme maakt extremisme normaal, waardoor waarschuwingen alarmistisch klinken. Maar door fascisme te herkennen en te benoemen, kun je je ertegen verzetten," zo vertelt adjunct-hoofdredacteur Rosan Smits van De Correspondent in een verhelderende video. Smits schreef er een boek over, getiteld 'Dit is fascisme'. Dat is vanaf volgende maand verkrijgbaar.