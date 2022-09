Het fascisme is terug

26 sep. 2022 - 9:35

Er waart een spook door Europa. Het is het spook van het fascisme. 77 jaar na het elimineren van Mussolini mogen de zwarthemden weer marcheren door de straten van Rome. Gereed voor de jacht op andersdenkenden, homo's , Gutmenschen en volk van ongewenst ras. Klaar om ze op te pakken en te interneren in kampementen, wellicht Sicilië een idee? Daar mankeert het niet aan slagvaardige Kapo's om de gedetineerde massa's te bewaken. Tenslotte is het fascisme ontstaan in het Oude Rome, met de faesces, een roedenbundel waar een bijl uitsteekt, als symbool van vereende volkskrachten te wapen tegen subversieve ideeënleren die Kerk & Staat ondermijnen, zoals die gedijen in een democratie. Er ligt een taak voor NATO & EU om op adequate wijze korte metten te maken met verwerpelijke doctrines en regimes die daaruit ontstaan.

1 Reactie