Het Europa dat we willen is socialistisch, democratisch, verbonden en optimistisch Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten

Giacomo Filibeck Secretaris-generaal van de Partij van Europese Socialisten (PES)

In deze laatste dagen van de Europese Parlementsverkiezingen hebben veel Europeanen nog maar net de kans om hun volle aandacht te richten op het soort continent waarin ze willen leven en wie die visie het beste kan waarmaken.

Als je, net als ik, gelooft in een verenigd, vreedzaam Europa, dan ben je vast ook ongerust door de manier waarop politiek rechts zich heeft gepositioneerd. Het versterkt wat zo velen van ons al lang weten, namelijk dat hun primaire belang ligt in het behouden van hun eigen macht en privileges, vaak ten koste van de gewone Europeanen. Dit alleen al zou diegenen onder ons die geloven in een meer verenigd, vreedzaam Europa, moeten inspireren om in actie te komen.

Dus aan kiezers die niet zeker weten wat deze verkiezingen met jou te maken hebben, of die het gevoel hebben dat je geen invloed hebt om veranderingen in Brussel teweeg te brengen die een wezenlijk effect op je leven zullen hebben, wil ik vragen om verder te lezen:

Als burgers hebben jullie de macht om Europa naar jullie wensen vorm te geven en er is nog steeds tijd voor de meerderheid die in het Europese project gelooft om te stemmen met hun waarden en ons continent terug te winnen door op te komen voor wat echt belangrijk is.

Ik wil je vragen om te overwegen je aan te sluiten bij onze bredere socialistische en democratische familie in de strijd voor de bescherming van de sociaaldemocratische kernwaarden waar Europa op is gebaseerd en waar de meerderheid van de Europeanen nog steeds in gelooft.

Wij staan voor eenheid, solidariteit en vooruitgang, waarden die verankerd zijn in onze geschiedenis en cultuur.

Onze visie op Europa is er een die Europeanen helpt met de crisis rond de kosten van levensonderhoud, die werknemers naar zinvol werk met betere bescherming leidt, die vrouwen mondiger maakt en hun rechten blijft versterken en die de klimaattransitie eerlijker maakt door de economie toekomstbestendig te maken, zodat deze voor iedereen werkt en niet alleen voor de elite.

Er is bijna geen onderwerp of beleidsdiscussie waarbij onze groep niet het voortouw heeft genomen, door verder te gaan met wat werkt en ervoor te zorgen dat het voor iedereen werkt zodat niemand achterblijft.

Kijk eens naar het binnenlands beleid dat gericht is op werknemers en waar progressieven in heel Europa voorstander van zijn.

In Spanje zijn onder leiding van premier Pedro Sánchez progressieve hervormingen doorgevoerd om de rechten van werknemers te ondersteunen, meer sociale bescherming te bieden als het misgaat en het nationale minimumloon de afgelopen zes jaar te verhogen.

De Deense Mette Frederiksen heeft aangedrongen op meer transparantie en zekerheid in arbeidsrelaties door middel van de wet op de arbeidsovereenkomsten. In Duitsland heeft Olaf Scholz de wet op de arbeidstijden aangenomen, die het aantal uren dat werknemers per week mogen werken beperkt om zo de uitbuiting van werknemers te verminderen.

Vanuit een EU-breed perspectief hebben progressieven, na de explosieve groei van de 'zelfstandige' gig-economie, met succes gezorgd voor betere bescherming voor ongeveer 30 miljoen mensen die via apps werken in de EU.

Deze zwaarbevochten bescherming is nu vastgelegd in de Europese richtlijn voor platformwerk, een initiatief van de gemeenschappelijke kandidaat van PES en Europees commissaris Nicolas Schmit, dat in april van dit jaar werd goedgekeurd.

Platformwerkers - meestal jong en bijna altijd laagbetaald - hebben vaak weinig tot geen baanzekerheid, ondanks het feit dat velen van hen voor bloeiende techgiganten werken. Ze hebben vaak een zelfstandig contract, maar dezelfde verantwoordelijkheden als werknemers.

Wanneer een platformwerker zich in deze situatie bevindt, zal de richtlijn ervoor zorgen dat platformwerkers alle sociale bescherming krijgen waar werknemers recht op hebben. Bovendien stelt de richtlijn ook de eerste EU-regels vast voor het gebruik van algoritmesystemen op het werk. Dit zal miljoenen werknemers helpen.

En deze richtlijn inzake platformwerk is slechts een van de vele maatregelen die door socialisten worden aangevoerd. Kijk maar naar de Richtlijn Minimumloon, de Strategie voor Gendergelijkheid, de Europese Green Deal... de lijst gaat maar door.

Deze beleidsveranderingen staan in schril contrast met de uitbuiting van arbeiders en de ontkenning van fundamentele arbeidsrechten waar rechts bekend om staat. Kijk naar Finland om te zien hoe de rechten van werknemers worden afgebroken door een rechtse regering die vastbesloten is om de Thatcheriaanse aanpak nieuw leven in te blazen.

Als het gaat om klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu die mensen steeds meer treffen in hun dagelijks leven, met gevolgen voor huisvesting en de kosten van levensonderhoud, is de weg naar een groener Europa een andere belangrijke pijler waarop PES zijn inspanningen richt.

Socialisten en democraten in het Europees Parlement hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Europese Green Deal-beleidsagenda door middel van initiatieven als de Richtlijn Milieucriminaliteit, die probeert aansprakelijkheid voor milieuschade af te dwingen, en het Fonds Rechtvaardige Transitie, dat werkt aan een eerlijke sociaaleconomische overgang naar klimaatneutraliteit. Daarentegen werd de Natuurherstelwet, gesteund door bedrijven, wetenschappers en het publiek, geboycot en tegengewerkt door de EPP en de invloed van rechtse partijen.

De geschiedenis heeft ons keer op keer laten zien dat we buitengewone dingen kunnen bereiken als we samenwerken. Van de naoorlogse wederopbouw die leidde tot de oprichting van de welvaartsstaat tot de burgerrechtenbewegingen die opkwamen voor gelijkheid en rechtvaardigheid, progressieven hebben in de voorhoede gestaan van positieve verandering.

Zoals we in de Verklaring van Berlijn hebben uiteengezet, verwerpen we extreem rechts en hun programma van verdeeldheid en angst. Dit betekent dat er geen allianties of coalities mogelijk zijn met ECR of ID in het Europees Parlement.

In plaats van extreemrechts te vergoelijken, en ondanks de rechtse schaduw die delen van Europa omhult, hebben we onze inspanningen gericht op 'dingen gedaan krijgen’ voor het voortzetten van beleid dat het verschil maakt.

De politiek die de Europeanen verdienen is een politiek die werknemers meer rechten geeft, een passende levensstandaard garandeert en hoop geeft aan degenen die het nu moeilijk hebben. Dat is waar PES voor staat en dat is wat Nicolas Schmit zal leveren.

Er is een voelbare energie onder ons, een verlangen naar een Europa dat onze echte waarden weerspiegelt.

Door deze energie aan te boren kunnen we het omzetten in actie. Laten we onze buren de hand reiken, zinvolle gesprekken aangaan met onze collega's en elkaar eraan blijven herinneren dat de macht om onze toekomst vorm te geven in onze handen ligt.

De rechtervleugel mag dan een lange schaduw hebben geworpen, maar onze collectieve kracht en vastberadenheid kunnen en zullen die overschaduwen. De geschiedenis bewijst dat dit altijd het geval is, zolang we samen voorwaarts gaan.

Sluit je aan bij deze beweging. Laten we onze stem laten horen en ervoor zorgen dat het Europa van morgen er een is waar eenheid, solidariteit en vooruitgang hoogtij vieren.