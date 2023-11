Het einde van de wereld

Het gloednieuwe station vreet zich hier nog net niet de branding in maar veel schelen doet het niet. Een station als surrealistisch decor dat als het ware uitmondt in een betonnen abstractie dat veel weg heeft van een opgestoven duin.“..This is the end, my only friend the end..”, hypnotiserende tekst van The Doors borrelt als vanzelf omhoog. Zelden zag ik architectuur en natuur zo naadloos in elkaar overgaan. De poortjes lijken rechtstreeks toegang te geven tot de zee en ineens is het fameuze perron 9 ¾ uit de Harry Potter-cyclus tastbaar aanwezig. WC, EHBO en OVERHOEKS STRAND, grote open letters die zijn vaardig weggefreesd in het houten gebouw een paar meter verderop en knalgele deuren geven het geheel het aanschijn van een zeer moderne designconstructie. De troosteloze gebouwtjes die onderdak geven aan pret en patat had ik bij een eerder bezoek al eens gezien. Nu detoneren ze hevig bij het nieuw verrezen station. Voor vijf euro kan men hier ‘zes torpedo-garnalen’ verkrijgen. Gelukkig is al dit soort nering zijn op een doordeweekse dag als vandaag gesloten. Hier is vandaag lekker niets te doen. Wat een zegen. Of tóch… een bord aan de rand van het strand vermeld de mogelijkheid een gratis (kinder-)juttertas te halen bij de omliggende paviljoens.