Het eerste optreden van Wilders 1

Kee & Van Jole keken woensdag naar eerste deel van het debat over het zogeheten hoofdlijnenakkoord van de ultrarechtse coalitie. Volgens Van Jole herhaalde Wilders grotendeels zijn verhaal dat hij een week eerder op de persconferentie had gehouden bij de presentatie van het akkoord. "Het bestond vooral uit felicitaties aan zichzelf en hoe geweldig hij wel niet is. De oppositie reageerde daar op twee manieren op. Frans Timmermans reageert moreel, dat moet hij ook doen en dat is meteen een stuk rood vlees voor Wilders. Anderen, zoals Henri Bontenbal benaderen het technischer: hoe gaat de coalitie werken? En dat blijkt dan toch wel erg te lijken op de oude politiek, compleet met achterkamertjes."