Het eerlijke verhaal over een migratiequotum

In het licht van deze cijfers is het duidelijk dat het met de bedreiging en teloorgang van onze cultuur of van het christendom door immigranten wel meevalt. Een aanzienlijk deel van de immigratie heeft een economisch motief, hoofdzakelijk Oost-Europeanen, het betreft werk waarvoor in ons land blijkbaar te weinig mensen zijn te vinden, of waarvoor werkgevers een goedkoper alternatief menen te krijgen. Regelmatig blijkt er sprake te zijn van uitbuiting, waardoor mensen uit het buitenland onderbetaald worden of veel te veel moeten afdragen voor gebrekkige huisvesting. Een aanzienlijk deel van de arbeidsimmigranten (ruim een derde) is te betitelen als expat. Dan gaat het om hoog opgeleid arbeidspotentieel dat in ons eigen land niet is te vinden, een verschijnsel dat bijvoorbeeld ASML of bepaalde kennisinstituten breed uitmeten. Maar ook zijn er bedrijven en kennisinstituten uit het buitenland die Nederlanders aantrekken die dan niet meer voor onze eigen arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Het heeft te maken met het soort kennis en vaardigheden waarover mensen beschikken, en met de aantrekkelijkheid of kosten-batenbalans van een bepaalde woon- of werkomgeving. Er zijn dus ook veel arbeidsemigranten, en voor studenten geldt een soortgelijk plaatje. Veel studenten uit het buitenland komen hier studeren, maar er gaan ook veel Nederlandse studenten tijdelijk naar het buitenland.