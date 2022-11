Het eerlijke verhaal over de zorg is dat de basisdoelstellingen van ons zorgstelsel niet meer geborgd zijn

Over de feitelijke situatie in de zorg komen steeds vaker schrijnende problemen bovendrijven die haaks staan op de ooit gekozen basisdoelstellingen van de zorg. Namelijk, dat de zorg wettelijk moet voldoen aan de eisen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Om die doelstellingen te handhaven is ons zorgstelsel bijna kapot gereguleerd en klagen zorgprofessionals al jaren over een veel te forse administratieve regeldruk, die ten koste gaat van de tijd die professionals kunnen besteden aan hun patiënten.