Het eerlijke verhaal is dat in de komende kabinetsperiode nog weinig tot niets zal veranderen

17 nov. 2023 - 18:09

Je mag wel verwachten dat enkele zaken binnen een jaar zijn geregeld. Minimumloon omhoog, aanvang met bouwen (of aangeven waar dit jaar mee wordt begonnen). Dit is het doel over 3 jaar. Om daar te komen, gaan we jaar 1 dit doen, etc. Altijd maar van ja geduld, tijd, etc, is geen leiderschap.