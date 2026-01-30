Het echte motto: gewone mensen betalen de oorlogsvoorbereidingen Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 641 keer bekeken Bewaren

Jettens beleid schaadt de weerstandskracht van ons volk

Op vrijdagmiddag om dertien uur zette Rob Jetten de eerste stap op hetzelfde pad dat Diederik Samsom naar de politieke ondergang voerde. Hij heeft zich een regeerakkoord in laten praten dat de kosten van de oorlogsvoorbereidingen op de schouders legt van de gewone mensen. Ze moeten langer doorwerken dan ze tot vandaag nog dachten: de AOW-leeftijd stijgt niet met acht maanden maar met een jaar. Voor het verblijf in een verpleeghuis moet meer worden betaald. De thuiszorg wordt verminderd. VVD-fans hebben niet in de gaten dat dit in feite ten koste gaat van hun erfenis die door maatregelen van de staat wordt opgesoupeerd in de laatste levensjaren van hun ouders. Ze maken zich lekker met de belofte dat aan de erfbelasting niet zal worden getornd. Dat stemt eigenlijk wel vrolijk maar dat is ook het enige.

Arbeidsongeschikten zien zich geconfronteerd met een verlaging van hun uitkeringen met maar liefst 20 procent.

De afbraak van de WW gaat door. Die wordt verkort tot maximaal een jaar, juist nu het CBS meedeelt dat de werkloosheid weer begint te stijgen. De sociale premies worden echter niet verlaagd.

Het eigen risico in de zorg wordt met 75 euro verhoogd. Dit zal meer mensen dan tot nog toe dwingen af te zien van specialistische zorg omdat ze dat niet op kunnen brengen. Ze moeten wel gewoon hun premie aan de zorgverzekeraar blijven betalen. Een voorgestelde betalingsregeling biedt geen soelaas. Die verlaagt de schuld niet.

Elke burger en elk bedrijf moet een “vrijheidsbijdrage” betalen in de vorm van opcenten op de inkomstenbelasting. Hoe dat berekend wordt, is nog onduidelijk maar de heffing wordt vast niet progressief.

Het regeerprogramma bevat een hoop PR-taal over uitbreiding van het leger en de aanschaf van wapens. Er staat niets in over de bescherming van de burgers. Die moeten het doen met dat rare foldertjes waarin onder meer wordt aangeraden voldoende vochtige doekjes in huis te halen.

Over een wederoprichting van de Bescherming Bevolking, al dan niet in nauwe samenwerking met de Nationale Reserve wordt niet gesproken. Wel dat er als zich te weinig liefhebbers voor de strijdkrachten melden, er een selectieve opkomstplicht zal worden ingevoerd. Dit betekent dat de slimmeriken een uitweg vinden en wie de juiste wegen niet kent, het haasje is.

Dit alles verlaagt samen met de bezuinigingen op de zorg en de sociale voorzieningen de weerstandskracht van de bevolking, essentieel als oorlog dreigt.

De crisis in het asielwezen wordt niet opgelost. De noodlottige maatregelen van ex-minister Faber worden allemaal doorgevoerd en zullen tot blijvende chaos leiden, handhaving van het spreidingsbeleid ten spijt.

De regeringsverklaring belooft 100.000 woningen per jaar te bouwen met daarbij de bestendig gebruikelijke beloftes zoals vereenvoudiging van de regelgeving. “We zetten samen de schouders er onder: decentrale overheden, bouwers, projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties. We sturen op voortgang en grijpen in als regio’s en bouwpartijen vastlopen”. Niet valt de verwachten dat er met deze bezweringen meer zal worden gebouwd dan nu onder Schoof en Mona Keijzer. Ondanks de beloftes dat kamerverhuur door hospita’s gemakkelijker zal worden gemaakt. Voor wie nog bij zijn moeder woont. Die krijgt nu het vooruitzicht op verhuizing naar een vreemde tante.

Over het algemeen bindt het komende kabinet de eigen handen door vast te houden aan het begrotingsfetisjisme van de huidige minister Heinen: vasthouden aan een tekort van 2% in tijden van crisis op tal van terreinen. Dat is verkeerde zuinigheid waar de kinderen en de kleinkinderen de negatieve effecten op hun boterham krijgen. En dat terwijl men aan de andere kant spaarders wil stimuleren hun geld te beleggen. Dat zou heel mooi in staatsstukjes kunnen maar nee, dat is in strijd met het fundamentalisme van de VVD.

De regeringsverklaring staat vol politieke feromonen die JA21, de groep Markuszower en de SGP zullen aanlokken. Dat betekent een meerderheid. Jesse Klaver, Jimmy Dijk en Esther Ouwehand kunnen dan veilig worden genegeerd en in een hoek gezet.

We zijn nog niet van het minderheidskabinet af. Premier Jetten zal zich steeds steviger vastklampen aan zijn coalitiegenoten naarmate er meer teleurgestelde D66’ers weglopen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie krijgt aangeboden voor het toestaan van nieuwe winning.

