Het droeve lot van de atoombom

Het begon allemaal zo vrolijk en voortvarend met het kernwapen. Amerikanen vonden het ding uit, wierpen twee exemplaren op Japan, waarop de Japanners pardoes hun vijandelijkheden staakten. De Tweede Wereldoorlog was ten einde, de Zevenenzeventigjarige Vrede brak aan, van 1945 tot de Russische invasie van Oekraïne in 2022.

Doordat meer landen na 1945 de allesverwoestende atoombom verwierven, ontstond een schijnbaar machtsevenwicht in de wereld. ‘Niemand voert nog oorlog, de wapens zijn te sterk’, was een veelgehoorde paradoxale juichkreet. Met de kennis van nu – ik schrijf dit in 2030 – vragen we ons af of de lange periode van stabiliteit werkelijk door wederzijdse nucleaire afschrikking veroorzaakt werd.